Una fan vende una supuesta uña de Tini Stoessel por una cifra insólita

Una fanática de Tini Stoessel sorprendió en las redes sociales al publicar una uña postiza que, según aseguró, habría pertenecido a la cantante. El accesorio se habría desprendido durante uno de los shows de la artista y la seguidora decidió conservarlo como recuerdo.

Ahora, lejos de guardarlo como una pieza de colección personal, la mujer decidió ponerlo a la venta por una cifra que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

La publicación rápidamente comenzó a circular en redes y llamó la atención por el insólito objeto ofrecido y por el valor que su dueña pretende obtener a cambio.

(Foto: Captura X /RealTimeRating)

“Está en rebaja”

La vendedora presentó la uña como un recuerdo relacionado directamente con Tini y hasta aclaró que el precio podía negociarse. En otra publicación, incluso promocionó el objeto con la frase “está en rebaja”, lo que sumó todavía más repercusión al caso.

La publicación generó comentarios de usuarios que cuestionaron el valor pedido y otros que se tomaron la situación con humor. La particular venta también volvió a mostrar hasta dónde puede llegar el fanatismo por una figura de la música.

Un recuerdo de sus shows

El objeto habría llegado a manos de la fan durante la etapa de presentaciones de Tini y, según su relato, se trataría de una de las uñas postizas utilizadas por la cantante.

Sin embargo, no existe una confirmación independiente de que efectivamente haya pertenecido a Tini, por lo que la publicación se basa en la afirmación de la vendedora.