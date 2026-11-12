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Cultura > Economía popular

Una feria en Rawson reunirá música, danza y emprendimientos en la previa de la FNS

La propuesta se realizará el domingo 15 de noviembre en Rawson. Bajo el nombre “Parque Feriásico”, habrá espectáculos en vivo, gastronomía, artesanías y actividades para toda la familia. La entrada costará $1.000.

POR REDACCIÓN

La sexta edición de Viva Feria se realizará el domingo 15 de noviembre. FOTO: Gentileza

Viva Feria, Espacio de Emprendedores, prepara su sexta edición con una propuesta dedicada a celebrar la identidad sanjuanina y anticipar el clima de la Fiesta Nacional del Sol. Bajo el nombre “Parque Feriásico”, el encuentro se realizará el domingo 15 de noviembre, de 18 a 23, en el Complejo El Prado, ubicado en Calle 5, antes de Ramón Franco, en Rawson.

La iniciativa busca reunir a emprendedores, artistas y familias en una jornada que tendrá como eje las tradiciones, la cultura y las expresiones populares de San Juan. La entrada tendrá un valor de $1.000.

La feria contará con distintos espacios para recorrer y disfrutar. Habrá puestos de emprendedores, patio gastronómico y cervecero, sector infantil y un espacio matero, además de intervenciones artísticas, sorteos y otras sorpresas.

La música y la danza tendrán un lugar central, con dos escenarios preparados para recibir a artistas y academias de distintos puntos de la provincia. Entre los espectáculos en vivo se presentará El Chimi, con un tributo al Potro Rodrigo, y Alexys Dogor, quien aportará su propuesta musical y su energía al encuentro.

También formarán parte de la programación la Academia India Mariana, de La Rinconada, Pocito; la Academia Pié de Palo, del departamento San Martín; Almas Folclóricas y Tangueras, de Médano de Oro, Rawson, y Proscenio Espacio Artístico, de Capital. La participación de estos espacios permitirá mostrar distintas expresiones de la danza y el arte local.

Con esta sexta edición, Viva Feria busca fortalecer el vínculo entre los emprendedores y la comunidad, al tiempo que propone un espacio para compartir las costumbres y celebrar las raíces sanjuaninas en la previa de la Fiesta Nacional del Sol.

Datos para asistir

  • Día: domingo 15 de noviembre.

  • Horario: de 18 a 23.

  • Lugar: Complejo El Prado, Calle 5 antes de Ramón Franco, Rawson.

  • Entrada: $1.000.

  • Instagram: @somosvivaferia.

  • Contacto: 264 581 6747 / 264 450 0920.

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