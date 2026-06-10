El teatro independiente sanjuanino sumará una nueva propuesta a su cartelera con el estreno de “Poetas y Delincuentes”, una obra que apuesta al encuentro presencial, la creación colectiva y la resistencia cultural desde la autogestión. La función será el próximo sábado 20 de junio a las 21 horas en la Cooperativa Teatro de Arte, ubicada en Bernardo O’Higgins 501 Este.

Dirigida por el hacedor teatral Daniel Zalazar, la propuesta se presenta como un recital poético performático en el que 12 artistas combinan actuación, movimiento, relatos personales y canciones. La historia transcurre alrededor de un grupo de intérpretes que se preparan para salir a escena, donde sienten, confiesan, leen, cantan, bailan y buscan encontrar “el oro de la escena”: ese instante de magia y verdad que aparece en el encuentro entre artistas y espectadores.

El elenco está integrado por Erica Fernández Simonazzi, Agustín Hierrezuelo, Kike Villafañe, Fernanda Espejo, Marcus Garcés, Guadalupe Herrera, Marcelo Olivero, Celina Carrizo, Simón Molina, Ana Guirado, Daniel Zalazar y Rocío Pérez Battias.

Una producción nacida de la organización colectiva

Para concretar la obra, los integrantes conformaron el “Club de Actuación”, una modalidad de autofinanciamiento en la que los propios artistas realizaron aportes mensuales durante tres meses para cubrir gastos de sala y producción.

Zalazar explicó que el proyecto atraviesa distintos desafíos, entre ellos el económico y el humano, debido a la diversidad de trayectorias dentro del grupo. “El deseo y las ganas de actuar es lo que nos nuclea”, señaló el director al referirse al proceso de creación.

Según detalló, “Poetas y Delincuentes” busca ofrecer una combinación de historias “patéticas, absurdas, tiernas y ridículas” que se entrelazan durante la función, con el objetivo de construir una celebración teatral.

Una función abierta al público

La entrada para el estreno será bajo la modalidad “a la gorra”, aunque por la capacidad limitada de la sala se requiere reserva previa. Los interesados podrán comunicarse al WhatsApp 2644121183.

Desde la organización invitaron al público a participar de una noche de teatro en vivo, con una propuesta que busca recuperar el valor del encuentro y la experiencia compartida entre artistas y espectadores.