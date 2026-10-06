España golpeó y Las Águilas caen 3-0 en el Mundial

La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines tendrá este martes su prueba más exigente en el Mundial de Asunción 2026. Desde las 20, las Águilas enfrentarán a España en un duelo que aparece como una final por adelantado: ambos seleccionados llegan invictos, con puntaje ideal y como campeones de las últimas dos ediciones del mundo.

El partido tendrá además incidencia directa en la pelea por el liderazgo del Grupo A. Argentina suma seis puntos después de vencer 5-1 a Suiza y golear 6-0 a Francia, con 11 tantos a favor y apenas uno en contra. España también ganó sus dos compromisos: goleó 8-0 a Francia y luego debió trabajar hasta el final para superar 3-2 a Chile.

Con esos resultados, las Águilas encabezan la zona por diferencia de gol y el choque de este martes puede dejar a uno de los dos equipos muy cerca de quedarse con el primer puesto. Los dos mejores del grupo avanzarán directamente a las semifinales.

Argentina llega además en crecimiento. Después de un debut condicionado por el estado de la pista del COP Arena, situación que provocó cuestionamientos de jugadoras y cuerpo técnico, el traslado al SND Arenita permitió al equipo dirigido por Darío Giuliani desplegar mejor su juego ante Francia.

En ese segundo encuentro, Adriana Soto convirtió tres goles, Julieta Fernández marcó dos y Valentina Fernández completó el 6-0. El resultado también permitió rotar el plantel y darle minutos a Pilar Abaid, quien con 17 años hizo su debut mundialista con la Selección Mayor.

España, un rival con historia

El enfrentamiento también reúne a las dos últimas campeonas mundiales y arrastra una historia reciente de partidos decisivos.

En San Juan 2022, Argentina venció 3-0 a España en la final disputada en un Aldo Cantoni colmado y consiguió su sexto título mundial. Julieta Fernández marcó dos goles y Adriana Soto convirtió el restante.

Dos años después, en Novara 2024, las españolas tuvieron revancha. España derrotó 4-1 a las Águilas en semifinales y luego se consagró campeona mundial tras superar a Portugal en la definición.

Ahora volverán a encontrarse, esta vez en la fase inicial, pero con mucho en juego. Una victoria dejará al ganador en una posición privilegiada para quedarse con el Grupo A y encarar las semifinales desde el primer lugar.

Luego del duelo ante España, las Águilas cerrarán la fase de grupos el jueves 8 de octubre frente a Chile. Las semifinales están previstas para el viernes 9 y la gran final se disputará el sábado 10.