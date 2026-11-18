La expansión de la minería metalífera en San Juan comienza a traducirse en una mayor demanda de infraestructura, servicios y mano de obra. En ese escenario, Vicuña avanza con nuevas contrataciones para desarrollar el Corredor Norte, una obra fundamental para conectar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol con la infraestructura vial de la provincia.

La compañía informó que adjudicó la construcción de tres campamentos destinados al personal que trabajará en ese corredor. Los establecimientos estarán ubicados en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, y tendrán capacidad para 450 personas cada uno. En conjunto, podrán alojar a 1.350 trabajadores. La ejecución quedó distribuida entre dos compañías argentinas. MH Evolution, anteriormente identificada como Modular Homes, construirá el campamento de Piedras Pintadas, mientras que BMI Constructora tendrá a su cargo La Jarilla y La Majadita.

Según la comunicación de Vicuña, las obras demandarán más de 470 empleos directos durante la construcción y deberán estar finalizadas entre el primer y el segundo trimestre de 2027. Sin embargo, la empresa no precisó qué proporción de esos puestos será cubierta por trabajadores sanjuaninos ni cuántos corresponderán a habitantes de Iglesia y Jáchal.

La adjudicación adquiere relevancia más allá de la construcción de los alojamientos. Se trata de infraestructura necesaria para sostener el despliegue de uno de los proyectos de cobre más importantes del país y, al mismo tiempo, de una nueva oportunidad para medir cuánto de esa inversión puede transformarse en actividad económica dentro de San Juan.

Dos empresas argentinas, con diferente vinculación con San Juan

Una de las adjudicatarias tiene una presencia industrial consolidada en la provincia, aunque su origen empresarial está en Neuquén. Se trata de MH Evolution, cuya historia comenzó en 1983 con la construcción de instalaciones para la Planta de Agua Pesada de Arroyito.

La compañía se especializa en construcción modular industrial y cuenta con experiencia en proyectos mineros, energéticos y petroleros. Su trayectoria incluye trabajos en Pascua-Lama, Veladero y Josemaría, además de otros emprendimientos de infraestructura industrial en el país.

En San Juan, su presencia no se limita a la ejecución de contratos mineros. La firma cuenta con una planta de producción modular y, en mayo de 2026, comunicó que cumplía 25 años de actividad productiva ininterrumpida en la provincia.

En esa oportunidad informó que tenía más de 250 trabajadores directos y una red de más de 100 proveedores y empresas vinculadas. También destacó que durante 2025 había enviado más de 8.400 metros cuadrados de construcciones modulares desde su estructura productiva hacia Vaca Muerta, en Neuquén.

Este antecedente marca una diferencia importante: MH Evolution no es una empresa de origen sanjuanino, pero sí desarrolló una estructura industrial y una fuente de empleo sostenida en la provincia. Por eso, su participación en la nueva adjudicación podría generar actividad en su planta local, aunque no se informó qué parte de la fabricación y el montaje se realizará en San Juan.

La segunda adjudicataria es BMI Constructora, una compañía argentina con sede en Salta. Su actividad comprende ingeniería, compras y construcción bajo la modalidad EPC, que integra distintas etapas de ejecución de proyectos industriales y de infraestructura.

De acuerdo con su presentación institucional, cuenta con más de 35 años de experiencia y trabaja en obras para los sectores minero, energético e industrial. Entre sus especialidades aparecen los campamentos, las plantas industriales, las instalaciones electromecánicas y las obras en ambientes complejos, como la puna y la alta montaña.

A diferencia de MH Evolution, no se identificó una trayectoria productiva de 25 años ni una estructura industrial permanente de BMI en San Juan. Su adjudicación representa la incorporación de una contratista de otra provincia a la cadena de obras vinculadas con Vicuña.

La Ley de Desarrollo Local Minero, en el centro de las contrataciones

La adjudicación se produce pocos meses después de que San Juan aprobara la Ley de Desarrollo Local Minero, una normativa que busca que las inversiones del sector tengan un impacto económico más amplio en las comunidades donde se desarrollan los emprendimientos.

La Legislatura provincial sancionó la ley el 2 de julio de 2026. Entre sus objetivos establece el incremento del empleo privado registrado, la capacitación de trabajadores, el fortalecimiento de proveedores locales y una mayor participación de empresas sanjuaninas en las distintas etapas de la actividad minera.

La normativa también plantea un criterio de prioridad para las contrataciones: primero las empresas de las comunidades directamente vinculadas con los proyectos, luego las del resto de San Juan y, finalmente, las firmas nacionales o extranjeras.

Este marco cobra importancia frente a las nuevas adjudicaciones de Vicuña. La contratación de empresas externas no implica necesariamente que los puestos de trabajo o las compras queden fuera de la provincia, pero obliga a observar qué compromisos asumen las contratistas respecto de la incorporación de personal y proveedores locales.

De hecho, el desarrollo del Corredor Norte ya registra antecedentes de participación empresarial sanjuanina. En septiembre, Vicuña adjudicó las secciones A1 y A2, correspondientes a 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca, a una unión transitoria integrada por Contreras, Boetto y Buttigliengo Constructora (BBC), junto con la sanjuanina Construmin.

También existen iniciativas para ampliar la participación de las empresas de Iglesia y Jáchal. En septiembre, la compañía realizó una ronda de negocios que contó con la participación de más de 90 empresas locales. Además, impulsa programas de fortalecimiento de proveedores y capacitación profesional.

Con la nueva contratación, Vicuña suma dos empresas nacionales para construir instalaciones que permitirán alojar a parte del personal encargado de desarrollar su infraestructura. La cuestión que queda por delante es cuánto de los más de 470 empleos, de las compras y de los servicios asociados se traducirá efectivamente en oportunidades para los sanjuaninos.