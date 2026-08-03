Dieciséis años después de poner fin a una de las relaciones más recordadas del mundo del espectáculo, Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a quedar en el centro de la escena. Una fotografía de ambos durante un encuentro en República Dominicana se viralizó en las últimas horas y alimentó las versiones sobre un posible acercamiento sentimental.

La imagen fue compartida por el empresario George Nader y muestra a la cantante colombiana abrazando a su expareja, junto a Tonino Mebarak, hermano de Shakira, en un ambiente relajado. La instantánea llamó rápidamente la atención de los fanáticos, que interpretaron el reencuentro como una señal de que la relación entre ambos atraviesa un buen momento.

Shakira y Antonio de la Rúa aparecen juntos tras 16 años de su separación, durante una reunión en la que también estuvo presente Tonino Mebarak.

Las especulaciones crecieron porque, en los últimos meses, Antonio de la Rúa también fue visto cerca del entorno de la artista durante varias presentaciones de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran". Incluso trascendió que colabora nuevamente en algunos aspectos vinculados a la organización de los conciertos, aunque no hubo confirmación oficial sobre un regreso sentimental.

Shakira y Antonio iniciaron su relación en el año 2000 y estuvieron juntos durante más de una década. Además del vínculo amoroso, él tuvo un papel clave en el desarrollo de la carrera internacional de la cantante. La separación se hizo pública en 2011 y luego mantuvieron una extensa disputa judicial por cuestiones comerciales, que terminó alejándolos por completo.

Ahora, la aparición de esta fotografía volvió a instalar las versiones de reconciliación. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos realizó declaraciones sobre el significado del encuentro, por lo que todo continúa siendo parte de las especulaciones generadas tras la difusión de la imagen.