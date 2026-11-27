Una intensa tormenta eléctrica con frecuentes descargas lumínicas y nubarrones cargados se registró durante la noche de este jueves 26 de noviembre en el Gran San Juan, en un escenario meteorológico atravesado por alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

En los registros audiovisuales captados en la zona durante la noche se observa el cielo cubierto por densas nubes de tormenta iluminadas de forma reiterada por intensos destellos violáceos y blancos sobre el arbolado, construcciones y torres de iluminación urbana, reflejando la persistencia de la actividad eléctrica en el área.

De acuerdo con los reportes y advertencias difundidos por el SMN para este jueves, el organismo elevó a alerta naranja el aviso por tormentas fuertes en sectores precordilleranos —como Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento—, Ullum y Zonda, con previsión de abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo de distintos tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, además de acumulados estimados de entre 40 y 80 milímetros o superiores de manera puntual.

En paralelo, se mantuvieron vigentes avisos de nivel amarillo para el Gran San Juan y departamentos como Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, 9 de Julio, Albardón y zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, con estimaciones de entre 20 y 40 milímetros y monitoreo permanente de avisos a muy corto plazo ante la evolución de las celdas de tormenta.

Qué se espera en las próximas horas

Para el tramo final de la jornada y la madrugada, la evolución de las tormentas y los avisos a muy corto plazo continúan bajo seguimiento oficial ante la posibilidad de chaparrones localmente intensos, actividad eléctrica y anegamientos temporarios o crecidas repentinas en cauces y badenes.

Las previsiones meteorológicas señalan que las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual durante la mañana del viernes 27 de noviembre, dando paso a una jornada más templada a calurosa en la provincia.

Para este viernes, los pronósticos anticipan un ascenso térmico con marcas mínimas ubicadas en torno a los 17 a 19 grados y máximas que podrían rondar entre los 32 y 35 grados según el sector y el modelo de referencia, en el preludio de un fin de semana con temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad que volverán a observarse en los días siguientes.

Ante la vigencia de alertas y la inestabilidad nocturna, las autoridades y especialistas recomiendan evitar circular por calles anegadas o cruzar badenes con agua, asegurar elementos sueltos y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del SMN y los organismos de protección civil.