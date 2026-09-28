Una fuerte tormenta sorprendió este lunes por la mañana a distintos sectores de Córdoba, con una intensa caída de granizo que provocó daños materiales en vehículos y viviendas. Las zonas más afectadas fueron Unquillo y Mendiolaza, donde los vecinos registraron piedras de gran tamaño y calles completamente cubiertas de hielo.

El fenómeno se presentó durante las primeras horas de la jornada y, según los testimonios, la granizada duró alrededor de tres minutos. En algunos sectores, las piedras alcanzaron aproximadamente el tamaño de una pelota de golf y cayeron con tanta fuerza que provocaron roturas y abolladuras.

Érica, una vecina de Unquillo, contó que el episodio fue particularmente intenso y que el ruido del granizo contra el suelo y las viviendas generó preocupación. También relató que pudo advertir la llegada de la tormenta por un fuerte sonido antes de que comenzaran a caer las piedras.

“Fue impresionante, no solo el tamaño, el ruido, cómo explotaban contra el piso”, describió la mujer. Según su testimonio, la caída se produjo prácticamente sin lluvia y estuvo acompañada por una fuerte sensación de inestabilidad.

Autos dañados y calles cubiertas de granizo

Uno de los principales efectos de la tormenta fueron los daños materiales. La vecina de Unquillo aseguró que hubo vehículos afectados por el impacto de las piedras y describió la situación con una frase contundente: “Hay autos destruidos”.

En Mendiolaza, otra vecina también relató la intensidad del fenómeno y señaló que las piedras tenían un tamaño considerable. Ante la fuerza de la tormenta, los vecinos optaron por permanecer dentro de sus casas y evitar sacar los vehículos.

Las imágenes compartidas desde distintos puntos de la provincia mostraron calles cubiertas de granizo después del paso del temporal. El fenómeno también afectó sectores de las Sierras Chicas y otras zonas de Córdoba.

Alerta amarilla y más tormentas

La tormenta se produjo mientras regía una alerta amarilla por tormentas para buena parte de Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre la posibilidad de fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados por precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Para este lunes se estimaron acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque el registro podía ser superado de manera puntual. La inestabilidad continuaría durante las próximas horas y las tormentas podrían presentarse de manera localizada, por lo que la intensidad no sería la misma en todos los sectores de la provincia.

El mal tiempo se extendería hasta el martes inclusive, jornada en la que también está previsto el ingreso de viento del sector sur. Las temperaturas máximas para este lunes se ubican entre los 21 y 23 grados.