Un grupo de rescatistas de Córdoba decidió crear una fundación con el objetivo de llevar a la Justicia los casos de maltrato animal, luego de un episodio de extrema violencia que generó conmoción y expuso las dificultades para que estos hechos lleguen a una condena efectiva. Se trata de la “Fundación Justicia Animal y Ambiental”, integrada por abogados y estudiantes que se presentan como querellantes en las causas. Con personería jurídica obtenida el 14 de abril pasado, el espacio ya interviene en expedientes y apunta a ampliar la cantidad de denuncias.

La iniciativa nació a partir de la historia de un animal que sufrió graves agresiones y logró sobrevivir, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra el maltrato. A partir de ese caso, quienes participaron en su rescate resolvieron avanzar en una estructura formal que permita canalizar acciones concretas en el ámbito judicial.

El foco estará puesto en garantizar que las denuncias no queden solo en exposiciones públicas o redes sociales, sino que se transformen en causas judiciales con seguimiento, con el fin de evitar la impunidad en este tipo de delitos.

La app, que utiliza inteligencia artificial, ya registra 22 denuncias en su primer mes de funcionamiento, principalmente en Córdoba Capital.

En Argentina, el maltrato animal está penado por la Ley 14.346, que establece sanciones para quienes ejerzan actos de crueldad o violencia contra animales, aunque en muchos casos su aplicación resulta limitada o tardía.

En ese contexto, la fundación apunta a fortalecer el vínculo entre rescatistas, abogados y el sistema judicial, promoviendo que los animales sean considerados víctimas y que los responsables enfrenten consecuencias penales.

El caso que dio origen a la organización también dejó en evidencia la necesidad de mayor compromiso institucional y social frente a este tipo de hechos, que suelen repetirse en distintos puntos del país sin llegar a resolverse de manera efectiva.

Con esta nueva entidad, los impulsores buscan no solo justicia para casos particulares, sino también generar un cambio cultural y legal en la forma en que se abordan los delitos contra animales en la Argentina.