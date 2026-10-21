En el marco del Mes Internacional de las Personas Mayores, más de 100 asistentes a los talleres de la Dirección de Políticas para Personas Mayores protagonizaron este martes 20 de octubre el espectáculo “Serenatas de Amor” en el escenario del Teatro Sarmiento.

La puesta en escena reunió el talento de los participantes de las disciplinas de bailoterapia, tango, folclore, arte y herrería, quienes no solo brillaron en la danza y la actuación, sino también en la confección de vestuarios, escenografía y detalles técnicos.

El evento se desarrolló como parte de las propuestas del programa de Envejecimiento Activo y Saludable, rindiendo tributo a los derechos y aportes de este sector de la comunidad en el mes internacional establecido por la ONU en 1990. Con una duración de 45 minutos, la obra sumergió al público en un recorrido musical por las décadas del '40 al '60, rememorando las tradicionales serenatas barriales a través de ritmos como tango, vals, milonga, cuecas, gatos cuyanos, salsa y disco.

Trabajo coordinado y participación federal

La dirección de la gala estuvo a cargo del plantel de profesores de las distintas disciplinas, integrado por Cinthia Sanz, Mauro Hidalgo, Ariel Sasso, Javier Riveros, Darío Muñoz, Marianela Tejada, Alejandro Ortega y Viviana Martín. De estos espacios participan adultos mayores durante todo el año en diversas sedes, espacios públicos y centros de jubilados de la provincia.

Esta edición marca la segunda ocasión en que se realiza una gala masiva con los adultos mayores como artistas principales (la primera tuvo lugar en 2024). Además, el evento contó con la presencia estelar de las candidatas departamentales a Reina y Virreina de las Personas Mayores, cuya elección coronará las actividades el próximo lunes 26 de octubre.