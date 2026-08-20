Una gloria de Boca elogió a Tomás Aranda y lo comparó con él mismo

Tomás Aranda recibió un elogio de peso en Boca. Una gloria del club destacó las condiciones del joven defensor y sorprendió al compararlo con su propio estilo de juego.

El futbolista viene ganando protagonismo y sus actuaciones comenzaron a generar comentarios positivos entre los referentes del mundo xeneize. Sus características dentro de la cancha fueron las que llevaron a la histórica figura de Boca a encontrar similitudes con su manera de jugar.

Ángel Clemente Rojas, más conocido como Rojitas, habló de Aranda y aseguró que encuentra similitudes con su propio estilo de juego. “Me gusta el chico Aranda, me hace acordar a mí... yo era muy hábil, con todo respeto”, expresó Rojitas durante una entrevista con Super Deportivo Radio.

El histórico futbolista destacó especialmente las condiciones del juvenil y se mostró entusiasmado con lo que puede darle a Boca en los próximos años.

La comparación pone el foco en el perfil de Aranda como defensor y en la personalidad que muestra para afrontar los partidos. El juvenil intenta consolidarse en un plantel que exige resultados inmediatos y donde cada actuación es seguida de cerca por los hinchas.

El reconocimiento de una gloria de la institución representa además un respaldo importante para el futbolista, que busca afirmarse y convertirse en una pieza habitual del equipo.

Aranda forma parte de una nueva generación de jugadores que Boca intenta potenciar. En ese contexto, los elogios de referentes históricos del club funcionan como una señal del potencial que ven en el joven defensor.