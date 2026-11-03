Una heladera, un parlante y más, el robo que sufrió una escuela de Pocito

La directora Nancy Asencio formalizó la denuncia penal tras confirmarse un delictivo ataque a la Escuela San José de Calasanz ubicada sobre la calle Las Piedritas en el distrito Quinto Cuartel del departamento Pocito. El hecho se conoció durante el fin de semana cuando un trabajador de la empresa Aries asistió a cubrir su turno de vigilancia.

El vigilador privado que presta servicios en el establecimiento educativo halló el portón principal abierto y con el candado destruido al momento de tomar la guardia. Al ingresar a las dependencias verificó que faltaba una heladera familiar usada por los maestros del colegio y también un parlante de grandes dimensiones.

Los delincuentes aprovecharon la ausencia de custodia entre las 7 y las 19 para ingresar a plena luz del día al inmueble golpeado por la inseguridad. Las fuentes del caso presumen que los ladrones emplearon un vehículo de carga para trasladar los bienes sustraídos del edificio durante la jornada sin ser detectados.

Las actuaciones legales se iniciaron en la Comisaría 7ma de la zona y tomaron intervención los efectivos de la Brigada de Investigaciones Sur en conjunto con la UFI Delitos contra la Propiedad. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del atraco consumado en la institución sanjuanina mientras avanzan diversas medidas de prueba.