Un siniestro vial con características particulares se registró en las últimas horas en la intersección de Ruta 40 y calle 18, donde una camioneta Toyota Hilux chocó contra un móvil policial de la Subcomisaría Castro y luego escapó del lugar, lo que activó un operativo de búsqueda.

De acuerdo a la información oficial, el impacto fue de carácter material y no dejó personas heridas. Sin embargo, la fuga del conductor tras la colisión generó preocupación y motivó la intervención de distintas unidades para intentar localizar al vehículo involucrado.

Según se detalló, tras el choque el conductor de la Hilux no se detuvo para asistir ni aportar sus datos, sino que abandonó la escena, lo que constituye una infracción grave y complica su situación ante la Justicia.

En medio de la confusión posterior al hecho, algunos vecinos señalaron que el conductor podría haber estado armado, aunque esta versión no fue confirmada por fuentes policiales y por el momento se mantiene como un dato no oficial.

Las autoridades avanzan ahora en la recolección de pruebas, incluyendo testimonios y posibles registros de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar al responsable y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

El caso quedó en manos de la Justicia, mientras continúa la búsqueda del conductor que protagonizó el choque y se dio a la fuga.