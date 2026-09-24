Una importante conductora conoció a un famoso y nació un romance fogoso

El inicio de la temporada primaveral llegó acompañado por un verdadero bombazo en la farándula nacional que involucra a dos personalidades del mundo deportivo. La reconocida periodista Agustina Larroca quedó en el foco de todas las miradas tras destaparse un apasionado vinculo amoroso con un exdeportista muy destacado de Argentina. La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live y generó un fuerte impacto mediático.

El hombre implicado en este hecho es nada menos que Juan Martín Del Potro, excampeón del US Open que actualmente comparte pantalla con la conductora en el canal ESPN. Según reveló Etchegoyen, la cercanía entre ambos creció a pasos agigantados durante la labor diaria en los estudios.

“Son compañeros de trabajo, me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos. Me lo cuenta una persona cercana a los dos”, comenzó diciendo el periodista de Mitre Live. A su vez, remarcó que las cenas privadas sucedieron bajo estricta discreción para evitar el asedio mediático.

A medida que surgieron nuevos detalles de la relación, Etchegoyen detalló que el vínculo venía gestándose desde la cobertura del último torneo disputado en Estados Unidos. “Me cuentan que hubo por lo menos chongueo. Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro”, aseveró.

Pese a que la chispa resulta evidente para quienes frecuentan los pasillos del canal, el comunicador anticipó que los involucrados elegirán el silencio o la desmentida pública para resguardar su intimidad. Para cerrar la revelación, sentenció: “El tiempo dirá si es romance o no. Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose”. Así queda abierto un nuevo capitulo en la vida sentimental del extenista y la periodista deportiva.