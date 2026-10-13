Una infidelidad de años, el motivo de la separación de Julieta Prandi y Ortega

A un mes del casamiento y tras seis años de noviazgo, Julieta Prandi y Emanuel Ortega terminaron su relación amorosa. La conductora y el músico sorprendieron a todos con la noticia de la ruptura de la pareja. Julieta Prandi borró todas las publicaciones de 2026 en su Instagram, incluidas las fotos de la boda.

La modelo solo dejó en su perfil digital fotos viejas y postales familiares junto a los hijos de ambos. La última imagen de la familia ensamblada pertenece a enero de 2025 y la última foto de ellos dos juntos es de diciembre de 2024. Su objetivo fue borrar cualquier recuerdo del último tiempo de la relación.

El gesto de la actriz reavivó las sospechas en los medios sobre las causas del quiebre amoroso. En el programa LAM explicaron la información que podría justificar el accionar de la modelo. Ángel de Brito había recibido datos hace tres meses sobre una fuerte crisis entre la pareja por una tercera persona.

"Nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación, que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo tremendo", comentó Ángel de Brito. La eliminación del contenido reciente genera dudas sobre si descubrió un engaño este año o busca aliviar el proceso del duelo.