Una influencer de Suiza acusó a Lola Latorre de robarle sus videos

Una influencer suiza llamada Lauren Isabel acusó públicamente a Lola Latorre de haber plagiado un video que publicó en redes sociales junto a su madre Yanina Latorre. La polémica se desató luego de que la joven argentina compartiera una grabación donde se las ve subiendo a un automóvil a las apuradas en una secuencia calcada de una idea original.

En la grabación compartida por las argentinas, la panelista cuestiona inicialmente la conducta de su hija pero termina realizando la misma acción. El posteo fue acompañado por la frase “A esta altura, ya no sabemos quién copia a quién”, sin imaginar que la verdadera acusación de plagio llegaría pocas horas después desde el continente europeo.

La creadora de contenidos residente en Suiza advirtió la situación gracias al alerta que le enviaron sus propios fanáticos sobre las enormes similitudes entre ambos materiales. Tras observar las imágenes compartidas en Instagram, la joven europea publicó en sus historias de Instagram la frase “Hmmm bueno, esto es incómodo... ni un solo crédito, ja, ja, ja”.

La controversia escaló rápidamente en las plataformas digitales cuando la joven radicada en Suiza decidió profundizar su reclamo por la falta de mención en la publicación. Al respecto remarcó que “Entiendo inspirarse en el trabajo de alguien más, todos hacemos referencia a cosas que nos gustan... pero esto se siente casi idéntico”.

El punto definitivo del reclamo se centró en la presencia de una mascota dentro de la filmación que imitaba exactamente la puesta en escena del contenido original. La denunciante remató expresando “Lo del perro en la ventana me mató. Ja, ja, ja. Literalmente igual al nuestro... no sé, pero me sentiría incómoda tomándolo de un creador más pequeño y ni siquiera mencionarlo...”.