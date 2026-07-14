Sanjuaninos salvaron a una influencer de un intento de abuso en Atlanta

Una madrugada de terror vivió la influencer argentina Melina Moriatis en un hotel de Atlanta, Estados Unidos. Según denunció a través de sus redes sociales, un hombre comenzó a perseguirla dentro del establecimiento y cuatro sanjuaninos intervinieron para protegerla. “Me salvaron la vida”, aseguró al recordar el dramático episodio.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, en medio del Mundial 2026. Moriatis contó que llegó al hotel alrededor de las 2.30 y realizó el check-in con normalidad. Sin embargo, cuando se dirigió hacia el ascensor, advirtió que un hombre que estaba en el lobby había comenzado a seguirla.

De acuerdo con su testimonio, ambos ingresaron al ascensor. Al notar la situación, la joven logró salir antes de que las puertas se cerraran y regresó rápidamente a la recepción para pedir ayuda.

La influencer relató que una empleada del hotel intentó intervenir, aunque no logró frenar al hombre. Luego, otro argentino buscó alejarlo. Fue en ese momento cuando aparecieron cuatro jóvenes sanjuaninos que, al advertir lo que ocurría, decidieron acompañarla hasta su habitación.

“Llegaron cuatro sanjuaninos que me salvaron”

“Llegaron cuatro sanjuaninos que me salvaron”, relató Moriatis en el video que publicó en Instagram. Según contó, los jóvenes se colocaron alrededor de ella y formaron una especie de barrera para evitar que el hombre pudiera acercarse.

La situación, sin embargo, se volvió todavía más violenta. Siempre según la denuncia pública de la influencer, el presunto agresor tomó un objeto y comenzó a utilizarlo como arma. Durante el enfrentamiento, habría golpeado y provocado cortes a algunas de las personas que intentaban contenerlo.

Mientras los sanjuaninos trataban de impedir que el hombre avanzara, Moriatis logró escapar y buscar un lugar donde esconderse dentro del hotel. Otras personas que presenciaron el episodio dieron aviso a la Policía.

La joven afirmó que los efectivos demoraron cerca de media hora en arribar al lugar. Durante ese tiempo, aseguró, los cuatro sanjuaninos continuaron interviniendo para evitar que el hombre volviera a encontrarla. “Me salvaron la vida”, afirmó Moriatis al agradecer públicamente la intervención de los jóvenes.

La campaña para agradecer a los sanjuaninos

Tras el episodio, la influencer decidió utilizar sus redes sociales para intentar localizar y recompensar a quienes la ayudaron. Moriatis inició una campaña para conseguirles entradas para uno de los partidos del Mundial 2026.

Además, compartió imágenes posteriores al incidente y destacó la actitud de los argentinos que intervinieron en medio de la agresión.

“Dicen que nos une solo el fútbol, pero somos un pueblo solidario, que protege sin medir a quién y sigue ayudando por más difícil que se ponga la situación”, escribió.

Hasta el momento no trascendieron las identidades de los cuatro sanjuaninos mencionados por la influencer. Tampoco se conoció información oficial sobre la situación del hombre acusado ni sobre las actuaciones policiales posteriores al episodio.