El diputado provincial Luis Rueda recibió en la Cámara de Diputados de San Juan, junto a Alfredo Nardi, a Andrés y Luz María Romero Chicahuala para trabajar en un proyecto que busca instituir el 13 de octubre como el Día Provincial del Guardavidas.

La iniciativa propone homenajear a Sergio Chicahuala, quien falleció el 13 de octubre de 1996, a los 18 años, mientras cumplía tareas como guardavidas. A 30 años de su muerte, sus familiares impulsan el reconocimiento para mantener viva su memoria y destacar la labor de quienes trabajan para proteger vidas en ambientes acuáticos.

Durante el encuentro se abordó la importancia de fortalecer la prevención de accidentes, promover la capacitación permanente y ampliar la cantidad de profesionales preparados para intervenir ante emergencias. También se planteó la necesidad de reforzar la seguridad acuática ante la expectativa de una temporada estival con mayor disponibilidad de agua en la provincia.

Cuántos guardavidas hay en San Juan

Según los datos aportados por los impulsores del proyecto, San Juan cuenta con más de 400 guardavidas, de los cuales alrededor de 350 se encuentran en actividad. Además, existen dos escuelas de formación para estos profesionales.

Su trabajo es fundamental en piletas, diques, ríos y otros espacios recreativos, especialmente durante los meses de calor, cuando aumenta la concurrencia de familias a los espejos de agua.

La propuesta busca que la fecha conmemorativa también funcione como una oportunidad para impulsar campañas de prevención de accidentes acuáticos, capacitaciones en reanimación cardiopulmonar (RCP), difusión del uso del desfibrilador externo automático (DEA) y acciones educativas destinadas a la comunidad.

Un reconocimiento ligado al cuidado de la vida

Rueda destacó la importancia de acompañar la iniciativa y reconocer la responsabilidad que asumen los guardavidas en la protección de las familias sanjuaninas.

El proyecto apunta a que el reconocimiento no quede limitado a un homenaje, sino que permita reforzar la conciencia social sobre los riesgos en ambientes acuáticos y la importancia de contar con personal capacitado para actuar ante situaciones de emergencia.

La propuesta busca avanzar en el ámbito legislativo provincial para establecer oficialmente el 13 de octubre como una jornada dedicada a estos profesionales.