Una isla busca voluntarios para cuidar gatos y ofrece alojamiento gratis

Una isla de Grecia lanzó una convocatoria que combina solidaridad, animales y turismo: buscan voluntarios para cuidar gatos rescatados a cambio de alojamiento gratuito y desayuno durante la estadía.

La propuesta se desarrolla en Syros, ubicada en el mar Egeo, donde funciona un refugio dedicado a asistir a gatos abandonados y brindarles un espacio seguro.

El programa está pensado para personas de distintos países interesadas en colaborar con las tareas diarias del refugio durante aproximadamente cinco horas por jornada. Fuera de ese horario, los participantes podrán disponer de su tiempo libre para descansar, recorrer la isla y conocer sus atractivos turísticos.

Las próximas postulaciones abrirán en septiembre y estarán destinadas a cubrir cupos para voluntariados durante 2027.

Qué incluye la propuesta

Quienes sean seleccionados tendrán cubiertas algunas necesidades básicas durante su permanencia en la isla. El programa ofrece:

Alojamiento gratuito.

Desayuno diario.

Cinco horas de trabajo por día.

Un día libre semanal.

Tiempo disponible para recorrer Syros.

La posibilidad de colaborar con gatos rescatados.

El voluntariado permite combinar el cuidado animal con una experiencia de intercambio cultural en uno de los destinos menos masificados de Grecia.

Cuáles son las tareas de los voluntarios

El trabajo dentro del refugio está enfocado en garantizar el bienestar de los animales y mantener en condiciones los espacios donde viven.

Entre las principales actividades se encuentran:

Alimentar a los gatos y renovarles el agua.

Limpiar los sectores donde permanecen los animales.

Administrar medicación básica cuando sea indicada por el refugio.

Jugar y socializar con los gatos.

Colaborar con tareas generales de mantenimiento.

Desde la organización remarcan que no se trata solamente de convivir con animales, sino de asumir un compromiso diario para cuidar a los gatos y sostener el funcionamiento del refugio.

Requisitos para participar

Las personas interesadas deberán cumplir con algunas condiciones básicas:

Ser mayores de edad.

Tener conocimientos básicos o intermedios de inglés.

Contar con buena condición física para realizar las tareas.

Sentirse cómodos con el contacto permanente con gatos.

Poder permanecer durante el período acordado con la organización.

Además, se aclara que el programa no es un empleo remunerado, sino una experiencia de voluntariado. El beneficio consiste en alojamiento y desayuno a cambio de la colaboración en el refugio.

Cómo postularse

Las inscripciones para las próximas vacantes estarán disponibles desde septiembre y se gestionarán a través de los canales oficiales del refugio.

Los interesados deberán revisar las condiciones de cada convocatoria, completar el proceso de selección y verificar los requisitos de ingreso a Grecia según su país de origen.

Las plazas son limitadas, por lo que la organización recomienda estar atentos a la apertura de postulaciones.

Una experiencia entre gatos y paisajes del mar Egeo

Además del trabajo con los animales, quienes participen podrán disfrutar de los atractivos de Syros, una isla que combina playas de aguas cristalinas, pueblos tradicionales y una arquitectura marcada por el estilo neoclásico.

Durante los momentos libres, los voluntarios podrán recorrer senderos costeros, visitar Ermúpoli, conocer la gastronomía local o descansar frente al mar.

La propuesta busca ofrecer una experiencia diferente: ayudar a animales rescatados mientras se vive durante un tiempo en una isla griega alejada de los circuitos turísticos más concurridos.