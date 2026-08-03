Una joven asesinó a su novio de una puñalada: “Lo mató sin compasión”

La ciudad de Resistencia fue escenario de un trágico suceso que terminó con la vida de Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. El joven ingresó por sus propios medios este domingo, cerca de las 10 de la mañana, al Hospital Julio C. Perrando con una herida cortante de gravedad en el sector derecho del tórax. A pesar de los esfuerzos médicos en el quirófano, el paciente falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que le provocó un paro respiratorio.

Por el hecho fue detenida su novia, Victoria Cantero, de 25 años. Fue el hermano de la acusada quien socorrió a la víctima tras encontrarla herida en la vereda luego de recibir un pedido de auxilio.

Según los testimonios del entorno cercano, la pareja atravesaba una relación conflictiva con antecedentes de agresiones físicas por parte de la joven, quien anteriormente habría dañado el vehículo de Álvarez Guardia y golpeado el portón de su domicilio durante discusiones. En el círculo íntimo del joven existía una preocupación constante, al punto de que "se tenía que alejar de ella porque era peligrosa" según le advertían sus allegados.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la hermana del fallecido realizó un desesperado pedido público en sus redes sociales. En su mensaje, la mujer aseguró que "¡Que se haga viral y pido justicia por mi hermano... Lo mato sin compasión!" y sostuvo que el ataque fue premeditado al afirmar que "No sé pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo Para que no sobreviviera... ¡Destruiste una familia!".

La familiar cerró su descargo con una fuerte promesa legal diciendo que "¡Yo me voy a encargar que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida!" y concluyó con la frase "Hay un Dios que todo lo ve! Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, ¡tóxica! ¡Enferma!".

La Fiscal de Investigación Ana González de Pacce lleva adelante la causa y notificará formalmente a la imputada por el delito de homicidio agravado. El proceso judicial continuará con la toma de declaraciones a familiares y amigos para reconstruir los momentos previos al ataque que "Lo mató sin compasión" según la acusación pública de la familia.