Una joven de 18 años murió este martes luego de permanecer dos días internada en terapia intensiva tras ser atropellada por un auto durante un torneo de picadas en Lavalle, Mendoza. Morena González era una de las cuatro personas heridas cuando un Chevrolet 400 perdió el control y terminó impactando contra la zona de contención y las gradas donde estaban los espectadores.

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 17:05, en el circuito donde se desarrollaban las denominadas “Picadas de Lavalle”. Poco después de que dos vehículos salieran de la línea de partida, uno de ellos, un Chevrolet 400, se despistó y chocó contra el sector destinado al público.

Dos ambulancias privadas que se encontraban en el predio asistieron a las víctimas. Algunos de los heridos fueron trasladados al Hospital Sicoli, mientras que González fue derivada al Hospital Central debido a la gravedad de su estado. Ingresó en estado crítico y quedó internada en terapia intensiva.

Dos días internada

La joven había sufrido un politraumatismo grave y permaneció con asistencia respiratoria mecánica durante su internación. Su familia había iniciado una cadena de oración a través de las redes sociales para pedir por su recuperación.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Morena murió este martes por la tarde. La joven vivía con su familia en la ciudad mendocina de Junín y era la menor de tres hermanos. Había terminado recientemente sus estudios secundarios en la escuela Medalla Milagrosa.

En el mismo sector se encontraba su hermano, quien también resultó herido y debió recibir siete puntos de sutura. Las otras dos personas alcanzadas por el vehículo sufrieron distintas lesiones. Tras conocerse la muerte de Morena, la organización de las “Picadas de Lavalle” publicó un listón negro en señal de duelo.

Investigan las condiciones del torneo

El accidente quedó bajo investigación de la fiscal Gisela Lana y fue caratulado como homicidio culposo. La Justicia también ordenó una prueba toxicológica al piloto del Chevrolet 400, Horacio Ortiz, para determinar si había consumido alcohol o alguna sustancia al momento de participar de la competencia. El resultado fue negativo.

A partir del hecho, las condiciones de seguridad y las habilitaciones del evento quedaron bajo análisis. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el vehículo perdió el control y establecer las responsabilidades correspondientes.

La tragedia ocurrió mientras el público observaba las carreras desde las gradas del circuito y dejó, además de la víctima fatal, otras tres personas heridas.