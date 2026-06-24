Una joven denunció haber sido víctima de abuso sexual este martes al mediodía mientras viajaba en un colectivo de la línea C de la Empresa Mayo, en Capital. Tras el episodio, el chofer de la unidad intervino de inmediato, dio aviso a la Policía y el presunto agresor fue detenido.

Según fuentes judiciales, el acusado es un hombre de apellido Ibáñez, quien tendría una discapacidad. Además, indicaron que la víctima aseguró haber sufrido situaciones de acoso por parte de la misma persona en oportunidades anteriores.

De acuerdo con la denuncia, la joven abordó el colectivo en una parada ubicada sobre avenida Rawson, cerca de calle Rivadavia, y se sentó en un asiento individual mientras utilizaba su teléfono celular. Durante el recorrido por avenida Libertador, sintió que alguien la tocó en la zona de los glúteos.

La reacción fue inmediata: al darse vuelta, observó que detrás de ella se encontraba el sospechoso. Siempre según su relato, el hombre le pidió disculpas, lo que derivó en una discusión frente al resto de los pasajeros, mientras el acusado negaba lo ocurrido.

Ante la situación, el chofer tomó intervención, detuvo la unidad, hizo descender a los pasajeros y solicitó la presencia policial para esclarecer lo sucedido.

El procedimiento concluyó en el departamento Rawson, donde efectivos de la Comisaría 24ª aprehendieron al sospechoso y lo pusieron a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal CAVIG, que avanzó con las actuaciones correspondientes. Posteriormente, las autoridades dispusieron que el acusado continuara vinculado a la causa bajo arresto domiciliario.