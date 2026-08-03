El asesinato de Johana Mailen Antonich volvió a poner el foco sobre los riesgos de las falsas ofertas laborales. En las últimas horas, tomó fuerza el testimonio de Luz Ledesma, una joven de Mar del Plata que aseguró haber estado a punto de caer en una maniobra similar apenas dos semanas antes del crimen.

"Si iba a esa entrevista, hoy sería una mina desaparecida", afirmó en un video publicado en sus redes sociales el pasado 20 de julio, donde relató cómo detectó inconsistencias en una supuesta propuesta laboral y decidió no presentarse.

Según contó, todo comenzó al encontrar un aviso en un grupo de empleo que buscaba mujeres de entre 18 y 35 años para trabajar como depiladoras láser en un centro de estética. La publicación señalaba que no era necesaria experiencia previa porque la empresa brindaría capacitación.

Tras comunicarse con una supuesta responsable del lugar, la joven envió información personal, detalló sus horarios, comentó dónde estudiaba y hasta compartió fotografías, ya que le aseguraron que eran necesarias para evaluar su perfil.

Sin embargo, con el paso de los mensajes comenzaron a surgir señales de alerta. La interlocutora respondía durante la madrugada, insistía en recibir imágenes "actuales" y evitaba responder cada vez que le consultaban el nombre del supuesto local.

La situación terminó de despertar sus sospechas cuando buscó información sobre la empresa y no encontró ningún registro. Además, detectó que las fotografías enviadas por la supuesta empleadora parecían generadas con inteligencia artificial.

"Me mandó sus fotos y eran 100% hechas con inteligencia artificial. Cuando le dije que parecía falsa, me contestó: 'Es la primera vez que me dicen que parezco chica IA'", recordó.

Tras ese intercambio, la conversación terminó abruptamente y la mujer dejó de responder los mensajes. Poco después, Luz decidió hacer pública su experiencia para advertir a otras mujeres sobre este tipo de engaños.

También reveló que el administrador del grupo donde había encontrado el aviso le confirmó que la publicación fue eliminada tras recibir varias denuncias.

"Se aprovechan de la necesidad de la gente. Si no me mandaba esa foto, iba a ir porque necesitaba el trabajo. Tengan cuidado", concluyó.

Avanza la investigación por el crimen de Johana

Mientras el testimonio volvió a viralizarse por las similitudes con el caso, la investigación por el asesinato de Johana Mailen Antonich continúa avanzando.

Por el crimen permanecen detenidos dos hombres de 26 y 27 años, identificados como Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, quienes fueron encontrados cerca del lugar donde apareció el cuerpo de la joven y serían serenos del predio.

La causa está caratulada como homicidio y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 de Mar del Plata, que continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los acusados.