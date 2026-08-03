La desaparición de una adolescente de 14 años en Córdoba encendió una investigación que terminó revelando una presunta red de explotación sexual de menores que operaba entre el norte provincial y el sur de Santiago del Estero.

El caso comenzó cuando los padres de la joven denunciaron su ausencia y activaron el protocolo de búsqueda de personas. La joven fue localizada en una localidad santiagueña cercana a la frontera con Córdoba, pero el hallazgo permitió avanzar sobre una trama mucho más compleja.

A partir de la investigación encabezada por la Fiscalía de Deán Funes, a cargo de la fiscal Analía Cepede, se realizaron una serie de allanamientos en Villa de María del Río Seco, donde fueron detenidos ocho hombres mayores de edad acusados de delitos vinculados al grooming, abuso sexual y explotación de menores.

Según explicó la fiscal, la joven había salido en un remis hacia la casa de una amiga, pero dejó de responder los mensajes y llamados de su familia. La denuncia permitió reconstruir sus movimientos y ubicarla fuera de la provincia.

“Se activó automáticamente el protocolo de búsqueda de personas y pudimos detectar que no estaba en Córdoba, sino en una localidad de la frontera en Santiago del Estero”, explicó Cepede.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados para determinar cómo funcionaba la organización y si existen más personas involucradas.

La Justicia intenta establecer si los detenidos actuaban como consumidores de la explotación o si existía una persona encargada de captar y organizar los encuentros. Entre los sospechosos hay hombres vinculados al transporte informal, como remiseros y choferes no habilitados.

“Se aprovecharían de la situación de vulnerabilidad de las chicas. Más allá de que haya voluntad o no de las víctimas, hay que recordar que son menores”, sostuvo la fiscal.

La investigación apunta a una modalidad de captación que no habría utilizado redes sociales o plataformas digitales, sino un sistema basado en contactos directos y el intercambio de información entre adultos de la zona.

Cepede indicó que hay víctimas identificadas de entre 13 y 14 años y remarcó la gravedad del caso. “Hablamos de una prostitución infantil importante”, afirmó, aunque aclaró que la modalidad investigada hasta el momento sería “bastante casera”.

La causa continúa abierta y podría derivar en nuevas detenciones mientras los investigadores avanzan sobre los dispositivos secuestrados y buscan determinar el alcance real de la red. Los delitos analizados incluyen grooming, abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil contra menores de edad.