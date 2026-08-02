Johana Mailén Antonich, de 25 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, salió de su casa con la intención de asistir a una supuesta entrevista de trabajo y terminó asesinada. Después de tres días de búsqueda, su hermano encontró el cuerpo de la joven en una playa de la zona sur de Mar del Plata, envuelto en una sábana y oculto debajo de un contenedor.

La joven había sido contactada a través de Facebook por una persona que le ofreció un supuesto puesto laboral en un balneario llamado “Punta Mogotes Cero”, un lugar que, según la familia, no existe.

Para avanzar con la propuesta le solicitaron una fotografía con el argumento de que necesitaban gestionar un carnet. Posteriormente, un remisero pasó a buscarla el viernes por la tarde.

De acuerdo con el relato de la madre de Johana, cuando llegó al lugar había tres hombres esperándola.

La búsqueda comenzó tras perder contacto

Johana había aceptado la propuesta porque necesitaba conseguir ingresos para mantener a sus hijas.

“Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”, expresó María, la madre de la joven.

Cuando la familia perdió contacto con ella, comenzó a buscarla y acudió a la Comisaría 16 para intentar realizar una denuncia por averiguación de paradero.

Sin embargo, la madre aseguró que no les tomaron declaración ni iniciaron la búsqueda.

Ante la falta de respuestas, una amiga de Johana decidió ingresar a su cuenta de Facebook y encontró la conversación que la joven había mantenido con la persona que la había citado para la supuesta entrevista laboral.

Ese intercambio se convirtió en una de las principales pistas para reconstruir los últimos movimientos de la joven.

El hermano encontró el cuerpo debajo de un contenedor

La información obtenida a través de Facebook llevó a los familiares hasta una playa ubicada en la zona sur de Mar del Plata.

En el lugar había cámaras de seguridad y testigos que habían advertido movimientos que consideraron sospechosos.

Finalmente, después de tres días de búsqueda, el hermano de Johana encontró el cuerpo de la joven debajo de un contenedor. Estaba envuelto en una sábana.

La madre cuestionó duramente el accionar de las autoridades durante las horas en las que buscaban a su hija.

“Mi hijo encontró a su hermana. La Policía no hizo absolutamente nada”, sostuvo María.

La familia reclama justicia

La madre de Johana viajó desde Buenos Aires luego de conocer la noticia, pero aseguró que tampoco pudo acercarse al cuerpo para reconocer formalmente a su hija.

Mientras avanza la investigación judicial, la familia reclama justicia y el esclarecimiento del crimen, además de determinar quiénes estuvieron detrás de la falsa propuesta laboral y si hubo otras personas involucradas.

El caso también encendió una alerta sobre las falsas ofertas de trabajo difundidas a través de redes sociales, especialmente aquellas que solicitan datos personales, fotografías o convocan a las víctimas a lugares que no pueden ser verificados.

La investigación continúa para establecer qué ocurrió con Johana desde el momento en que salió de su casa, identificar a los responsables de la convocatoria y determinar las circunstancias en las que fue asesinada.