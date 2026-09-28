Una joven perdió su embarazo tras chocar en su moto contra un auto

Una colisión de extrema gravedad ocurrida en la intersección de Avenida Libertador y calle Los Almendros, en el departamento Rivadavia, derivó en consecuencias irreversibles para una pareja de motociclistas. El incidente se produjo cuando el rodado menor fue embestido por un automotor, del cual no se precisaron detalles iniciales en la escena.

El reporte del radiograma policial indica que la asistencia médica urgente ingresó a la guardia del Hospital Rawson pasadas las 20:15 del domingo 27 de septiembre. El conductor de la moto, Lautaro Albano, de 21 años, recibió atención por politraumatismos diversos.

La situación de mayor complejidad afectó a su acompañante, Abril Quinteros, de 21 años, quien presentó múltiples fracturas en pelvis y clavícula izquierda, además de lesiones superficiales y contusiones corporales. Al momento de su recepción, el cuerpo profesional constató la gestación de 5 meses, activando la participación inmediata de especialistas en ginecología.

Pese a los esfuerzos del personal asistencial, las secuelas del impacto provocaron la pérdida de la gestación. Voceros del ámbito judicial detallaron que durante la madrugada del lunes, cerca de las 3:00, la paciente fue trasladada a quirófano para un procedimiento quirúrgico de emergencia mediante el cual se extrajo la persona por nacer sin signos vitales.

Análisis del marco penal aplicable

El hecho impulsó un abordaje técnico en el fuero penal respecto a la calificación imponible al conductor involucrado. Las normativas fijadas en el Código Penal argentino restringen la figura de homicidio culposo, dado que la doctrina exige que la víctima sea nacida con vida. Al registrarse la pérdida en la etapa de gestación materna, no concurre la figura jurídica de sujeto pasivo independiente.

De igual manera, la legislación vigente no contempla la figura de aborto culposo por negligencia o imprudencia, requiriendo esta tipificación la existencia de dolo directo. Al no verificarse la intención explícita de infligir violencia voluntaria para interrumpir el proceso gestacional, la conducta resulta atípica para esa figura en particular.

En consecuencia, el suceso encuadra dentro del Artículo 94 bis del Código Penal, referido a lesiones culposas por la conducción imprudente de vehículo con motor, considerando la pérdida del embarazo como parte de los daños físicos ocasionados a la salud de la madre. La causa quedó radicada en la UFI Delitos Especiales bajo las directivas del fiscal Roberto Ginsberg, mientras la parte damnificada conserva la vía civil para los reclamos indemnizatorios correspondientes.