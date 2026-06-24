Una joven vivió momentos de extrema tensión en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando fue interceptada por un hombre que descendió de una camioneta y la arrastró varios metros en plena vía pública. Tras un desesperado forcejeo, la víctima consiguió liberarse y escapar antes de que el vehículo abandonara el lugar.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el barrio 30 de Agosto, en la intersección de las calles San Martín y Pasaje Néstor Kirchner. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la violencia del episodio.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una camioneta Renault Kangoo de color gris se detuvo junto a la vereda donde caminaba la joven. De inmediato, un hombre descendió del asiento del acompañante y se dirigió hacia ella.

Las imágenes muestran cómo el agresor la interceptó y la arrinconó contra una pared. Luego comenzó un intenso forcejeo durante el cual intentó llevarla hacia el vehículo. Cuando volvió a subir a la camioneta, conducida por otro hombre, el rodado avanzó algunos metros mientras la joven continuaba resistiéndose. Finalmente logró soltarse y caer sobre la calzada, evitando ser llevada por los ocupantes.

Tras el episodio, la camioneta escapó rápidamente del lugar. Vecinos que presenciaron la escena quedaron conmocionados por lo ocurrido y dieron aviso a las autoridades.

La investigación quedó en manos de la Policía Bonaerense y de la Justicia de Lomas de Zamora. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar a un sospechoso y avanzar con distintas medidas para esclarecer el hecho.

Si bien en un primer momento las imágenes generaron preocupación por la posibilidad de un intento de secuestro, las autoridades indicaron que la principal hipótesis apunta a un intento de robo que derivó en una situación de extrema violencia. Hasta el momento, los investigadores señalaron que no existen elementos suficientes para sostener la figura de un secuestro.

La joven logró salir ilesa pese a la agresividad del ataque y la causa continúa avanzando para determinar las responsabilidades de los involucrados.