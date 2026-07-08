Una joven secuestró a sus vecinos, los enterró vivos y los asesinó

Reggie y Carolyn Sumner mantenían un vínculo cercano con Tiffany Cole desde que vivían en el mismo complejo de departamentos en Carolina del Sur. La relación era tan estrecha que el matrimonio la trataba como si fuera una hija, brindándole ayuda constante y manteniendo contacto frecuente incluso después de mudarse a Florida para su jubilación. Sin embargo, la joven de 23 años utilizó esa confianza para planificar un robo junto a Michael Jackson, Alan Wade y Bruce Nixon.

El crimen se ejecutó el ocho de julio de 2005 cuando Tiffany se comunicó con Carolyn para decirle que "estaba de paso" por Jacksonville. Los jubilados la recibieron sin sospechar nada, momento en que los tres cómplices irrumpieron en la vivienda poco después.

Tras atarlos y amenazarlos con armas, la banda sustrajo dinero, joyas y datos de cuentas bancarias. Ante el temor de ser identificados por las víctimas, los delincuentes trasladaron al matrimonio hasta una zona boscosa en Georgia.

En el lugar, los agresores obligaron a la pareja a entrar en una fosa que ya estaba preparada. Reggie y Carolyn fueron cubiertos con tierra mientras aún permanecían con vida, falleciendo finalmente por asfixia según determinaron las autopsias.

Posteriormente, los cuatro responsables utilizaron las tarjetas de las víctimas para retirar miles de dólares en cajeros automáticos, movimientos que permitieron a los investigadores rastrear y detener a los culpables.

En 2007 se inició el proceso judicial donde se determinó que la mujer tuvo un rol fundamental en la organización del plan al facilitar el robo mediante el vínculo de confianza. Aunque inicialmente recibió la pena de muerte en 2008, un fallo de la Corte Suprema en 2016 declaró inconstitucional el sistema de sentencias de Florida. Esto derivó en la anulación de su condena en 2017 y un nuevo juicio que concluyó con una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.