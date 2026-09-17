Una joven terminó internada tras ser atacada por su novio con agua hirviendo

Un episodio de agresión física sacudió a la provincia en las últimas horas, cuando una joven de 20 años debió ser trasladada e internada de urgencia en un centro de salud de la zona tras resultar con quemaduras de consideración.

El ataque se desencadenó en el interior de una vivienda familiar en el nordeste argentino, marco en el cual la pareja mantuvo una fuerte disputa verbal que escaló con rapidez. En medio del cruce, el hombre tomó un recipiente con agua hirviendo y se la arrojó encima a la mujer, lo que le provocó heridas severas en distintas partes del cuerpo y en la piel.

Posteriormente al hecho, la víctima recibió asistencia de personal médico y quedó bajo observación profesional para el tratamiento de las lesiones y el control de su evolución clínica, a la espera de un parte médico oficial sobre su estado de salud.

A partir de la alerta del personal sanitario y la denuncia, efectivos policiales llegaron a la vivienda y desplegaron un operativo cerrojo para concretar la aprehensión del agresor.

El sospechoso fue trasladado y alojado en una dependencia policial a disposición del Ministerio Público Fiscal, imputado en una causa caratulada preventivamente como lesiones graves en contexto de violencia de género. La fiscalía recolecta testimonios y pericias para formalizar la acusación y determinar su situación procesal.