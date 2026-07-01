Una mujer de 70 años fue víctima de una estafa virtual luego de intentar recuperar el dinero de una compra frustrada. Delincuentes que simularon pertenecer al área de fraudes de un banco la convencieron de realizar varias transferencias desde un cajero automático y le sustrajeron $2.264.000.

La secuencia se inició el 26 de junio, cuando el esposo de la damnificada concretó la compra de una cúpula para una Toyota Hilux mediante una transferencia de $440.000 a una cuenta del Banco Galicia. Horas después, recibió un mensaje en el que le informaban que había surgido un inconveniente con la operación y que debía volver a transferir el dinero para que el producto pudiera ser despachado.

Ante esa situación, la pareja descartó realizar un nuevo pago y buscó recuperar el dinero transferido. Fue entonces cuando apareció un supuesto representante del área de fraudes del Banco Galicia.

El hombre se comunicó por WhatsApp y aseguró que existía un procedimiento para reintegrar el dinero. Durante la conversación explicó que la gestión debía hacerla la esposa del comprador, ya que la cuenta desde la que se había efectuado la transferencia estaba a su nombre.

Siguiendo las indicaciones del supuesto operador, la mujer ingresó a un enlace que recibió por WhatsApp. Tras hacerlo, advirtió que ya no podía acceder a su Home Banking. Los estafadores aprovecharon esa situación para indicarle que debía concurrir a un cajero automático y continuar desde allí con el supuesto trámite.

Una vez frente al cajero, la guiaron telefónicamente para realizar distintas operaciones. Sin conocer el verdadero alcance de las maniobras, la mujer fue ingresando diferentes CBU y autorizando transferencias que, según le explicaban, eran parte del mecanismo necesario para recuperar el dinero retenido. Cuando finalizó el procedimiento, había enviado $2.264.000 distribuidos en varias cuentas bancarias.

De acuerdo con la denuncia, la maniobra no terminó allí. Los delincuentes insistieron para que la mujer solicitara un préstamo bancario y continuara con las operaciones, bajo el argumento de que era un paso indispensable para completar el reintegro. Sin embargo, esa gestión no llegó a concretarse.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca identificar a los responsables de una modalidad de fraude cada vez más frecuente: falsas gestiones de devolución de dinero en las que delincuentes se hacen pasar por empleados de entidades bancarias para obtener transferencias de sus víctimas.