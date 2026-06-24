La situación de Francisca Coria, una mujer jubilada de 70 años oriunda de Santa Lucía, atraviesa un complejo cuadro médico mientras su familia reclama la entrega de una prótesis de rodilla valuada en aproximadamente $69.000.000, que le permitiría volver a caminar. Denuncian demoras y falta de respuestas por parte de PAMI pese a reiterados pedidos.

Su hija, Paula Olmos, explicó a DIARIO HUARPE que su madre padece cáncer de huesos, derivado de una metástasis de un cáncer de riñón previo, y que el trámite para la prótesis comenzó en octubre del año pasado, atravesando desde entonces múltiples interrupciones administrativas. “En diciembre llegó una prótesis, pero PAMI la rechazó porque venía de otra provincia y le faltaba una autorización. De ahí el trámite se volvió a iniciar desde cero”, explicó.

El pedido médico de la prótesis que necesita la jubilada.

Según el testimonio de la mujer, el expediente fue reiniciado en al menos tres oportunidades. Posteriormente, el caso fue derivado a la sede central en Buenos Aires, donde a la familia le aseguran que el trámite se encuentra en una etapa final desde hace aproximadamente dos meses, aunque sin resolución concreta. "Cada vez que voy me dicen que está en las últimas instancias, que falta poco, pero eso nunca se concreta”, relató la hija, visiblemente desesperada.

El pedido médico de la prótesis que necesita la jubilada.

En medio de la falta de respuestas, la mujer debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el Hospital Doctor Guillermo Rawson para extirpar un tumor alojado en la rodilla. Debido a la magnitud de la lesión, los cirujanos debieron extraer parte del fémur y la articulación de la rodilla. Tras la operación, le colocaron un material de cemento óseo como solución provisoria, y desde entonces permanece inmovilizada a la espera del dispositivo indicado por su equipo médico.

La recuperación de la autonomía de la paciente depende de la prótesis de alta complejidad técnica denominada endoprótesis no convencional modular de resección tumoral para fémur distal derecho con prótesis de rodilla abisagrada con bisagra tibial rotativa, con componentes femorales y tibiales cementados de diferentes longitudes y diámetros, valuada en aproximadamente $69.000.000. Según la familia, el costo podría ser uno de los factores que inciden en la demora de su entrega por parte de la obra social.

Ante la falta de respuestas y el avance del reclamo sin soluciones concretas, la familia acudió a la Defensoría del Pueblo y denunció que la obra social no se hace cargo de la situación ni brinda respuestas al pedido de la prótesis.

Mientras tanto, la familia espera que PAMI entregue el dispositivo médico necesario para la recuperación de Francisca, que continúa sin movilidad tras la cirugía.