A pocos días del inicio del Mundial 2026, una de las grandes leyendas del fútbol inglés lanzó una fuerte crítica contra la organización del torneo y calificó el evento como “un caos”, debido a las enormes distancias entre las sedes y las complicaciones logísticas que genera el formato compartido entre Estados Unidos, México y Canadá.

El exdelantero de la selección inglesa Ian Wright lanzó duras críticas contra la organización del Mundial 2026 y aseguró que la logística del torneo representa un serio problema para todos los involucrados. “Es un caos”, afirmó al analizar el desarrollo de la competencia que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Wright, una de las figuras históricas del fútbol inglés y actual comentarista deportivo, expresó su preocupación por las enormes distancias entre las distintas sedes mundialistas. Según sostuvo, los constantes traslados afectan tanto a los equipos como a los trabajadores de prensa y a los miles de aficionados que siguen a sus selecciones.

El exgoleador señaló que la dimensión geográfica del torneo genera complicaciones inéditas para una Copa del Mundo. Los viajes de varias horas entre ciudades y países anfitriones obligan a una planificación compleja y elevan significativamente los costos para quienes desean acompañar a sus equipos durante toda la competencia.

Las declaraciones del exfutbolista se producen en una edición histórica del Mundial, que por primera vez reúne a 48 selecciones y se desarrolla de manera conjunta en tres países. La ampliación del certamen incrementó la cantidad de partidos y multiplicó las exigencias logísticas para la organización.

Entre los aspectos cuestionados por Wright aparecen las dificultades para los simpatizantes, que deben afrontar extensos recorridos para asistir a los encuentros. También advirtió sobre el impacto físico y operativo que los desplazamientos pueden generar en las delegaciones deportivas.

Pese a las críticas, la FIFA y los organizadores sostienen que la infraestructura de transporte, hotelería y conectividad disponible en Norteamérica permite afrontar los desafíos que implica un evento de semejante magnitud. Además, destacan que el formato amplía el alcance global de la competencia y permite llevar el Mundial a más ciudades y espectadores.