Una leyenda histórica de las MMA anunció que peleará por última vez

En las últimas horas, una de las máximas leyendas de las MMA y excampeón de UFC, anunció que se retira pronto. Supo dominar en diferentes empresas a lo largo de su carrera y ahora le pondrá un punto final. Se trata de un hombre que, con el correr de los años, se ganó el respeto del mundo entero. Demetrious Johnson sabe que no le queda mucho tiempo en las Artes Marciales Mixtas y así lo hizo saber, antes de la trilogía contra Adriano Moraes en el primer evento del US ONE Championship.

Dialogando con The MMA Hour, el rey del Peso Mosca informó: "Definitivamente es posible esta es mi última pelea. Teniendo 36 años, me siento con mi esposa y mis hijos, incluso con mis amigos cercanos, mi círculo íntimo que no ven artes marciales mixtas, no entrenan, todos tienen trabajos de ciudadanos normales, se podría decir, y a veces yo sentarse allí y pensar, ¿cuánto más tengo que hacer? ¿Cuánto más quiero hacer?".

"He declarado en un par de entrevistas que quiero competir en jiu-jitsu brasileño en IBJJF, porque mis hijos también lo están haciendo. Llega un punto en el que es como ¿cuánto más necesito hacer? Miro a mis compañeros que son un poco de mi generación, como Khabib Nurmagomedov, incluso Henry Cejudo. Casi me inspiré en él la primera vez que entrenamos juntos. Como amigo, has estado fuera durante tres años, ¿cómo te ganas la vida? Cejudo dice 'Estoy apurado, estoy ganando buen dinero. No necesito volver a pelear. Voy a volver porque quiero", agregó Johnson.

Luego, Demetrious sostuvo: "Vamos a salir y pelear, ganar, perder, empatar, me voy a ir de vacaciones con mi esposa y mis hijos, poner los pies en la arena y pensar si quiero seguir peleando o quiero para enfocarme en otra cosa. Si ONE Championship te enviara todas mis imágenes de cómo estoy entrenando, sería como que a este hijo de puta le quedan tres o cuatro años más. Siento que tiene que llegar un punto en el tiempo. He estado usando esta cita: vas a una fiesta, te diviertes, ves a las chicas y todo eso, empiezas a beber, tomas demasiados tragos, te emborrachas".

El adiós a una leyenda de las MMA

"Es posible que te quedes en la fiesta demasiado tiempo. Tengo estos sentimientos y estas emociones dentro de mí donde es como, tal vez es hora de hacer otra cosa. Para mí, he estado luchando, así que creo que si me alejo, no me veo regresando a menos que algo caiga en mi regazo como si tuviera que regresar y hacerlo. Ya veremos. Espero no volver. A menos que sea una cantidad significativa de números, y les diré a todos el número como: 'Es por eso que voy a volver, muchachos, no podía dejarlo pasar, aquí estamos de regreso'", aportó el excampeón de UFC.

Para cerrar, Demetrious Johnson indicó: "Creo que para mí compartir ese momento con el mundo en lugar de con ella, sería un perjuicio para lo que ella se comprometió conmigo en mi carrera. No quiero decir que haya puesto su vida en suspenso, pero muchas de las decisiones que hemos tomado en nuestro matrimonio y en nuestra vida se han basado en mí. Así que creo que sería apropiado sentarnos con ella como, 'Creo que hemos terminado, pasemos al siguiente capítulo de nuestra vida'".