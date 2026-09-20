Una lona publicitaria quedó atrapada entre cables y postes por el Zonda

Una lona publicitaria quedó desprendida y atrapada entre cables y postes este domingo por la tarde, en la intersección de Valdivia y España, en San Juan.

Según la información aportada desde el lugar, el elemento habría sido desplazado por las fuertes ráfagas de viento Zonda que se registraron durante la jornada y terminó enganchado en la infraestructura ubicada en la zona. La lona quedó suspendida entre los cables y postes, generando una situación que requiere precaución para quienes circulen por el sector.

El episodio se produjo en medio de una jornada marcada por la presencia del viento Zonda en distintos sectores de la provincia, con ráfagas capaces de provocar el desprendimiento o desplazamiento de elementos ubicados en espacios públicos y fachadas.