Un grave episodio de violencia se registró en una escuela de Santiago del Estero, donde una mujer amenazó de muerte a una maestra a través de WhatsApp luego de que la docente le hiciera una observación a su hija por sus reiteradas inasistencias.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la intersección de Rivadavia y Milburg, en la capital provincial, y generó fuerte preocupación en la comunidad educativa.

La docente, de 40 años, recibió el mensaje mientras se encontraba dando clases. Tras escuchar el contenido del audio, alertó de inmediato a las autoridades de la institución y se dirigió a una dependencia policial para radicar la denuncia.

Según trascendió, el conflicto se originó luego de que la maestra dejara asentado en la libreta de la alumna un llamado de atención por sus faltas reiteradas y la importancia de asistir regularmente a clases.

La reacción de la madre fue inmediata y violenta. En el audio enviado, lanzó amenazas directas contra la docente, advirtiéndole que la agrediría físicamente cuando la viera e incluso sugiriendo consecuencias más graves.

Ante la gravedad de la situación, y teniendo en cuenta que la acusada reside frente al establecimiento educativo, la Justicia intervino con rapidez.

El fiscal de turno, Diego Cortés, ordenó una restricción perimetral de urgencia que prohíbe a la mujer acercarse a la docente por un plazo de 90 días, además de su notificación formal.

El caso puso nuevamente en evidencia la creciente preocupación por los episodios de violencia contra docentes, un fenómeno que genera alarma en el ámbito educativo.

Las autoridades continúan con la investigación mientras se garantiza la protección de la denunciante y el normal funcionamiento de la institución.