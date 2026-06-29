La investigación por el presunto caso de maltrato infantil que conmociona a Pico Truncado sumó un nuevo capítulo judicial. La madre de los dos hermanos rescatados permanece con prisión domiciliaria debido a que la alcaidía local no dispone de un espacio adecuado para alojarla, mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido.

La causa tomó estado público luego de que una niña de siete años escapara de la vivienda durante la madrugada al arrojarse por una ventana del primer piso para pedir ayuda para ella y su hermano de cinco años. A partir de esa situación intervinieron la Policía y los organismos de protección de la niñez, que rescataron a ambos menores e iniciaron una investigación.

Según la hipótesis de los investigadores, los niños habrían permanecido durante meses sometidos a un régimen de aislamiento, violencia física y psicológica, privación de alimentos y un estricto control ejercido por la madre y su pareja. La Justicia procura determinar desde cuándo se habría desarrollado esa situación y cuál fue su alcance.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran registros obtenidos de cámaras de seguridad instaladas dentro de la vivienda. De acuerdo con la investigación, las imágenes documentarían distintos episodios de violencia y constituyen una de las principales evidencias reunidas hasta el momento.

Las pesquisas también establecieron que la casa contaba con un sistema de seguridad reforzado, con rejas incluso en las ventanas del primer piso, lo que dificultaba cualquier intento de salida. Los investigadores sostienen que los menores vivían prácticamente aislados, sin contacto con familiares u otras personas.

La causa también puso bajo la lupa el rol del entorno familiar. La abuela materna había manifestado en reiteradas oportunidades su intención de ver a sus nietos, aunque, según trascendió, nunca lograba ingresar a la vivienda. Recién después de la fuga de la niña se conoció la gravedad de la situación. La ausencia de denuncias formales previas impidió una intervención anticipada de los organismos de protección.

Tras el rescate, los hermanos fueron sometidos a estudios médicos y psicológicos. Los informes preliminares señalaron un importante deterioro físico compatible con un cuadro de desnutrición prolongada y otras secuelas que, según los especialistas, requerirán un tratamiento interdisciplinario y un prolongado proceso de recuperación.

En cuanto a los imputados, la madre permanece bajo prisión domiciliaria por cuestiones de infraestructura del sistema de detención local, mientras que su pareja fue trasladada a otra dependencia policial fuera de Pico Truncado por razones de seguridad. La Justicia continúa incorporando pericias médicas, psicológicas e informáticas y no descarta ampliar o agravar las imputaciones si aparecen nuevas evidencias durante la investigación.