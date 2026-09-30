Una maestra suplente del estado de Misuri, en Estados Unidos, perdió su trabajo después de que sus superiores descubrieran que administraba una cuenta en OnlyFans desde hacía más de dos años. La docente defendió su actividad fuera del aula y vinculó su decisión con los bajos salarios del sector educativo.

Sheena Sittner trabajaba como maestra suplente en el condado de San Luis a través de Kelly Education, una empresa contratista que presta servicios a distintos distritos escolares. Según contó, sabía que en algún momento su perfil podía salir a la luz, aunque se sorprendió por el tiempo que tardaron en encontrarlo.

“Quien la haya encontrado hizo una investigación profunda”, expresó al referirse a que llevaba más de dos años con la cuenta activa. La docente admitió que era consciente de que todo lo que se publica en internet puede permanecer allí de manera permanente.

La decisión que tomó la empresa

Tras conocerse la existencia de la cuenta, Kelly Education colocó a Sittner en suspensión y le pidió que no mantuviera contacto con escuelas o distritos mientras avanzaba una investigación interna.

La mujer interpretó inicialmente que esa medida también podía impedirle participar en la escuela a la que asiste su propio hijo. Sin embargo, la compañía aclaró posteriormente que la restricción se limitaba exclusivamente a su actividad laboral y no afectaba sus derechos como madre.

Desde el distrito escolar también indicaron que Sittner podía continuar participando como cualquier otro padre y ser voluntaria, ya que había cumplido con la verificación de antecedentes y la capacitación requerida.

La explicación de la maestra

Tras quedar apartada de su empleo, Sittner cuestionó los ingresos que reciben los trabajadores de la educación y aseguró que la necesidad de conseguir dinero extra la llevó a generar contenido para adultos.

“Si a los maestros se les pagara mejor, las mujeres no tendrían que recurrir a la creación de contenido en línea”, declaró. Además, sostuvo que siempre mantuvo separados ambos aspectos de su vida.

La docente insistió en que su actividad privada nunca se mezcló con su desempeño dentro de las escuelas y defendió su derecho a mantener una fuente de ingresos paralela fuera del ámbito educativo.

Un antecedente similar

El caso se conoció en medio de otros episodios similares relacionados con trabajadores de la educación y plataformas de contenido para adultos.

En Reino Unido, una maestra suplente de 62 años fue apartada de manera indefinida de la docencia después de que las autoridades educativas determinaran que su actividad en plataformas pornográficas constituía una conducta profesional inaceptable.