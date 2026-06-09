La lucha de Cinthia Madrid por la salud de sus hijos, Alejo (7) y Mateo (5), alcanzó este martes un gran alivio. Tras la difusión de su pedido desesperado en DIARIO HUARPE, la mujer recibió la noticia más esperada: la llegada de los primeros medicamentos para iniciar el tratamiento de ambos niños. La asistencia llegó a través del intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, cuya secretaria se contactó directamente con la familia tras leer la nota sobre la falta de recursos para costear las cajas de remedios.

La donación consistió en cuatro cajas de la medicación necesaria para frenar el avance de la enfermedad, un insumo cuyo valor unitario supera los $133.000, lo que lo volvía inalcanzable para la economía familiar. "Había quedado muy afligida con el tema cuando lo leyó y por eso se comunicaron conmigo", relató Cinthia, quien se mostró sorprendida y agradecida por el gesto oficial. Al momento de recibir los fármacos, la emoción fue incontenible:

"Cuando vi las cajas tenia unas ganas de llorar y estoy muy agradecida", confesó.

Avances en la cobertura y trámites del CUD

A la par de la entrega de medicamentos, el área provincial intervino para destrabar las complicaciones burocráticas que demoraban el acceso a la cobertura de salud. Al asistir al Centro Cívico, la madre se encontró con que ya se habían armado los expedientes para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de ambos menores. Este paso es vital, especialmente para Alejo, el hermano mayor, quien ya presenta dificultades visibles para caminar y requiere una cobertura integral inmediata.

Solidaridad escolar y comunidad activa

El apoyo no se limitó al ámbito gubernamental. La comunidad de la Escuela Provincia de Santa Fe en Capital, donde asisten los niños, se movilizó para recaudar fondos.

"Me han organizado rifas y yo también, ya con esto he juntado para comprar dos cajas y estoy muy agradecida, yo creo que con esto va a alcanzar para arrancar sola hasta que me empiecen a dar la medicación todos los meses, es un alivio", detalló Madrid sobre el respaldo recibido por parte de padres y docentes.

Aunque la condición de salud de los niños es irreversible, Cinthia mantiene su convicción y asegura que, con el apoyo recibido, el camino se irá allanando para su familia.

Colaboración

Para aquellos que deseen continuar colaborando con la familia Poblete-Madrid, se encuentra disponible el alias Cinthiapaola12 (Ualá) o el teléfono de contacto 2646285862.