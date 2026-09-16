Una mamá murió tras atragantarse mientras almorzaba con sus hijos

Una mujer de 30 años murió luego de atragantarse con comida mientras almorzaba junto a sus hijos en su casa de Sumampa, Santiago del Estero. El dramático episodio ocurrió el domingo y los dos niños, de 6 y 11 años, fueron quienes salieron a la calle para pedir ayuda.

La víctima fue identificada como Vanina Soledad Sosa, madre de los dos chicos. Según informó TN, el hecho ocurrió alrededor de las 13:30, cuando la mujer se encontraba almorzando junto a sus hijos y su madre.

El alimento que estaba comiendo le provocó una obstrucción de las vías respiratorias y rápidamente comenzó una emergencia dentro de la vivienda.

Los chicos pidieron ayuda

Ante la situación, los dos niños salieron de la casa y comenzaron a pedir auxilio. Un vecino escuchó el pedido, ingresó a la vivienda y encontró a Sosa en grave estado.

Frente a la urgencia, el hombre decidió trasladarla por sus propios medios en su vehículo hasta el hospital de Sumampa. La mujer llegó al centro de salud en estado crítico.

Los médicos realizaron maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar, pero pese a los esfuerzos no lograron revertir el cuadro. Sosa murió pocos minutos después de ingresar al hospital.

La investigación del caso

Luego del fallecimiento, intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua. Los efectivos entrevistaron a los familiares para establecer cómo ocurrió el episodio.

En principio, el caso fue considerado como una muerte natural, mientras las autoridades aguardaban la correspondiente certificación médica del fallecimiento para avanzar con las actuaciones.

Sosa vivía en Sumampa, en el departamento Quebrachos, al sur de Santiago del Estero. La noticia generó conmoción entre los vecinos de la localidad.