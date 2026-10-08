DS Automobiles desembarca con una nueva propuesta comercial en San Juan de la mano de Grupo Lorenzo, que incorporará un espacio exclusivo de la marca dentro del concesionario oficial Citroën Lorenzo. El nuevo “DS Point” funcionará en Lateral de Circunvalación Sur-Este 1575 y permitirá acceder a distintos modelos de la automotriz francesa.

La apertura forma parte de la nueva estrategia comercial que DS Automobiles desarrolla en Argentina para ampliar su presencia en el país y acercar sus vehículos y servicios a un mayor número de clientes.

Detalles premium y tecnología se destacan el vehículo.

En ese marco, Grupo Lorenzo se incorpora a una red de más de 20 concesionarios de Citroën y Peugeot que tendrán espacios exclusivos denominados “DS Point” en distintos puntos de Argentina. Estos lugares complementarán la actual red de DS Store definida por el Grupo Stellantis.

El desembarco en San Juan permitirá que los clientes puedan acceder tanto a la comercialización de vehículos como al asesoramiento y los servicios de posventa de la marca.

DS Automobiles es una marca francesa premium que combina diseño y tecnología.

Qué modelos de DS estarán disponibles en San Juan

El nuevo espacio contará inicialmente con los modelos DS3, DS4 y DS7, que estarán exhibidos dentro del concesionario Citroën Lorenzo.

La propuesta de DS se caracteriza por combinar diseño, confort, tecnología y motorizaciones eficientes, con una identidad vinculada al denominado savoir-faire francés.

DS3, DS4 y DS7 serán los modelos disponibles en el nuevo espacio.

Desde la compañía señalaron que la expansión de los puntos de venta busca aprovechar la infraestructura y las capacidades comerciales del Grupo Stellantis, pero manteniendo los estándares de atención y servicio propios de DS.

Grupo Lorenzo amplía su oferta en San Juan

Grupo Lorenzo cuenta con casi 30 años de trayectoria en el mercado automotor y posee presencia en distintos puntos de la región de Cuyo.

Actualmente, el grupo dispone de 22 sucursales, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia destinada a sostener su operación regional.

El interior combina diseño, confort y tecnología de última generación.

Su oferta incluye concesionarias oficiales de marcas como Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, Leapmotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC y Voge.

También desarrolla otras unidades vinculadas al mercado automotor, entre ellas Motoki, enfocada en motos y movilidad eléctrica; Autoferia, dedicada a vehículos usados; y Eurorepar, especializada en mantenimiento y reparación multimarca.

Con la incorporación del nuevo “DS Point”, Grupo Lorenzo suma una nueva alternativa dentro de su oferta automotriz en San Juan y amplía la presencia de DS Automobiles en el mercado local.