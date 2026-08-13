Una mediática le robó el novio a una amiga famosa y se armó un escándalo

Lolo Poggio, hermana de la ex participante de Gran Hermano Juli Poggio, oficializó su relación amorosa con un joven vinculado anteriormente a otra integrante del famoso reality. El anuncio se produjo durante la noche del 12 de agosto de 2026, captando la atención de los seguidores de las noticias del espectáculo.

La confirmación del romance llegó a través de una transmisión digital en vivo, espacio donde la protagonista se mostró junto a su actual pareja para dar a conocer la novedad. El joven en cuestión mantuvo un noviazgo previo con Daniela Celis, quien es recordada por su paso por el programa televisivo bajo el apodo de Pestañela.

Este nuevo vínculo dentro del entorno de las figuras mediáticas suma un capítulo a las historias sentimentales de quienes pasaron por la competencia. La presentación conjunta en el stream permitió que la audiencia conociera de manera directa la identidad del nuevo enamorado, quien acompañó a la joven durante toda la emisión para validar el anuncio ante el público.