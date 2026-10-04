Una médica que se encontraba circunstancialmente en el lugar fue quien brindó las primeras atenciones al conductor de un Fiat Idea que salió despedido del vehículo tras un fuerte choque ocurrido este domingo en pleno microcentro sanjuanino. La mujer intervino luego de encontrar al hombre tendido debajo de uno de los vehículos estacionados y realizó maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia.

El siniestro ocurrió a las 10.36 en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Sarmiento. Allí chocaron una Chevrolet S10, conducida por Matías Ducaud, y un Fiat Idea, al mando de Lucas Muñoz Moreno. Como consecuencia del impacto, el Fiat se desplazó hacia los vehículos que estaban estacionados sobre la arteria sur de Ignacio de la Roza.

La violencia de la colisión provocó que Muñoz Moreno saliera despedido del habitáculo del Fiat por la ventanilla del acompañante. El conductor terminó debajo de un Peugeot de color gris que se encontraba estacionado en el sector.

En ese momento, una médica que pasaba circunstancialmente por el lugar se acercó para asistir al hombre. Ante la gravedad de la situación, comenzó a brindarle atención y realizó maniobras de reanimación mientras se aguardaba la llegada de la asistencia médica.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio público 107, cuyos profesionales continuaron con la atención y trasladaron al conductor al Hospital Rawson.

Según el radiograma informado por el centro de salud, Muñoz Moreno evoluciona favorablemente. El hombre ingresó con un traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, además de escoriaciones varias y politraumatismos.

Mientras el conductor era asistido, el lugar permaneció bajo intervención policial debido a la magnitud del siniestro. El choque inicial entre la S10 y el Fiat provocó además una cadena de impactos que alcanzó a una Ford EcoSport, dos Peugeot 208 y un Renault Sandero, todos estacionados en la zona. La camioneta también sufrió daños.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de la Brigada de Delitos Especiales y agentes de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias para reconstruir la mecánica del accidente. Al conductor de la Chevrolet S10 se le practicó un control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y de la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el choque y la posterior secuencia de impactos.