Una mendocina mostró la cola y se burló de un histórico monumento de San Juan

La influencer mendocina Evan González pasó por San Juan y compartió una serie de publicaciones que llamaron la atención en las redes sociales. Durante su visita, la joven posó mostrando la cola frente al histórico Monumento al Deporte y protagonizó un video junto al creador de contenido sanjuanino Mauricio Nozica, conocido por su personaje El Yarco, en el que ambos bromearon sobre la particular forma de la escultura.

A través de su cuenta de Instagram, González publicó fotografías de su recorrido por la provincia y expresó su entusiasmo por conocer distintos lugares de Cuyo. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue el video grabado frente al Monumento al Deporte, donde la mendocina comparó las esculturas de ambas provincias y cuestionó, entre risas, el diseño de la obra sanjuanina.

"En Mendoza tenemos un montón de monumentos, a San Martín y un montón de próceres. Acá en San Juan lo que tienen es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué hicieron ahí?", expresó mientras observaba la estructura.

Al enterarse de que se trataba de un homenaje al deporte, la influencer continuó con sus comentarios irónicos. "¿Al deporte? Es evidente. ¿Al deporte de qué? De tirarse pedo", lanzó en tono humorístico.

La secuencia terminó con otra broma sobre el aspecto del monumento. "Dijeron, bueno, juegan pa'l culo, hagamos un deporte que se parezca a eso. No puede ser que hayan hecho eso", agregó.

El intercambio con El Yarco se sumó a las bromas que habitualmente circulan en redes sociales sobre esta particular escultura, cuya forma suele despertar interpretaciones entre quienes la observan.

La historia detrás del Monumento al Deporte

Más allá de los comentarios humorísticos, el Monumento al Deporte, también conocido como Rosetón de los Deportes, tiene un importante valor histórico para San Juan.

La obra fue inaugurada en 1970, durante el XIX Campeonato Mundial de Hockey sobre Patines, y fue creada por el escultor José Carrieri. Tiene más de ocho metros de altura y pesa aproximadamente 70 toneladas.

Su diseño representa los cinco anillos olímpicos a través de formas curvas que simbolizan el movimiento, la velocidad, el equilibrio y la fuerza. Con el paso de los años, se convirtió en una de las esculturas más reconocidas de la provincia.

En 2021 fue sometida a una restauración integral destinada a preservar su estructura y recuperar sus características originales.