Un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo en el departamento de Caucete quedó bajo investigación policial y judicial, luego de que un automóvil ocupado por tres menores de edad perdiera el control e impactara sobre la Ruta Nacional 20, a la altura anterior a la calle Enfermera Medina.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el lugar, el vehículo circulaba a alta velocidad cuando la conductora perdió el dominio del rodado por causas que aún intentan establecerse.

La severidad del impacto motivó el despliegue de un operativo de emergencia en la zona para asistir a los ocupantes y resguardar el tránsito vial.

El aspecto más determinante del episodio se conoció tras el siniestro, momento en que las autoridades sometieron a la conductora al test de alcoholemia. Según datos brindados por el Servicio de Serenos Nocturnos Grupo C y S, la prueba habría arrojado un resultado de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

De confirmarse de forma oficial por los peritajes correspondientes, la marca registrada triplica casi el límite legal de 0,5 g/l fijado para conductores de vehículos particulares.

La gravedad de la infracción se vio agravada por la presencia de otros dos menores de edad que viajaban como acompañantes en el habitáculo.

A pesar de las características del siniestro y los daños materiales del automóvil, no se registraron víctimas fatales.

Las autoridades competentes abrieron las actuaciones para determinar la mecánica exacta del hecho y certificar los resultados definitivos de las pruebas de alcoholemia.