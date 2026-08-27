Una modelo top de Argentina confirmó su embarazo con su nuevo marido

Un nuevo capítulo en la vida de una de las modelos argentinas más destacadas comenzó este jueves con la confirmación de su primer embarazo. La joven de 26 años, reconocida por su trayectoria en el modelaje y en las plataformas digitales, sorprendió a su público al anunciar que se convertirá en madre junto a su marido Conrado Isla.

La figura del ambiente, que en el pasado mantuvo una relación con el actor Gastón Soffritti y también fue vinculada a un hombre asociado a una ruptura sentimental de Tini, decidió compartir su presente personal a través de una filmación íntima y la primera fotografía del estudio ecográfico.

La repercusión en el entorno digital no tardó en llegar tras el emotivo material que circuló en sus perfiles virtuales, donde suele mostrar aspectos de su rutina, viajes y producciones profesionales.

Al revelar la noticia, la joven expresó: "Haciendo realidad nuestro sueño", frase que sintetizó la llegada de este primer hijo. Con esta manifestación, la pareja dejó en evidencia la felicidad y la gran expectativa que atraviesan durante este proceso. Por el momento no se difundieron mayores detalles sobre el avance de la gestación.