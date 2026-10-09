La presencia de Luciana “Luchi” Agudo en la final del Mundial de hockey sobre patines es la principal incógnita de la Selección Argentina femenina. Después de la goleada 4 a 0 ante Italia en las semifinales de los World Skate Games Asunción 2026, el entrenador Darío Giuliani reconoció en diálogo con DIARIO HUARPE que todavía no sabe si la capitana podrá jugar el partido decisivo frente a España.

“Esa es la gran preocupación. Estamos muy preocupados. No sé si pueda jugar y, si puede jugar, en qué condiciones”, expresó el director técnico al ser consultado por la situación de la referente del equipo, que tuvo una participación limitada ante Italia y no pudo volver a ingresar por la molestia en su rodilla.

Giuliani explicó que la situación deberá ser analizada por el cuerpo técnico antes de definir la formación para la final. La duda no pasa solamente por la posibilidad de que Agudo esté disponible, sino también por el estado físico en el que podría afrontar un encuentro de máxima exigencia.

“Es un tema a analizar ahora, justamente en una final y en un partido tan difícil, donde para este equipo es tan importante”, remarcó.

Qué dijo el preparador físico sobre la lesión

La preocupación también había sido expresada por Martín “Pichu” Riveros, preparador físico de Las Águilas, quien tras la victoria ante Italia le contó a este medio que la primera impresión apuntaba a una posible distensión de ligamento.

“Parece que es una distensión del ligamento. Estamos un poquito preocupados también como cuerpo técnico y hay que esperar a ver cómo responde”, señaló Riveros.

El profesional indicó que el equipo estaba trabajando sobre la rodilla de la jugadora, aunque todavía era necesario esperar su evolución para conocer con mayor precisión el alcance de la lesión y determinar si podría estar presente en el encuentro decisivo.

Por el momento, no hay una confirmación sobre la disponibilidad de Agudo. Su estado físico será uno de los factores centrales que el cuerpo técnico deberá evaluar antes de definir el equipo que enfrentará a España.

Giuliani confía en el plantel, pero espera resolver la duda

Pese a la preocupación por la capitana, el entrenador destacó que Argentina cuenta con otras jugadoras capaces de afrontar el desafío si finalmente Agudo no puede jugar.

“Las otras jugadoras lo van a hacer bien y vamos a estar en condiciones de ganarlo, pero primero tenemos que evacuar esa duda”, afirmó Giuliani.

El técnico también explicó que el cuerpo técnico comenzará a preparar el partido con un análisis del rival. La idea es revisar el encuentro entre Portugal y España y volver a estudiar el cruce que Argentina disputó anteriormente ante el seleccionado español, para identificar aspectos que puedan corregirse.

“Cometimos algunos errores que somos conscientes y ojalá podamos jugar de otra forma mañana”, sostuvo.

Una final sin revancha, según el entrenador

Consultado sobre si el partido decisivo podía representar una revancha, Giuliani descartó esa mirada y señaló que el equipo se concentra en el valor propio de cada encuentro.

“No, no, revancha no. Partido a partido y cada uno tiene su valor”, respondió.

El entrenador insistió en que la final exigirá el máximo nivel del seleccionado argentino. “Mañana es una final, tenemos que estar diez puntos para poder ganar”, concluyó.

Mientras Las Águilas preparan el encuentro ante España, la evolución de Luciana Agudo mantiene en vilo al cuerpo técnico. La decisión sobre su participación dependerá de cómo responda la rodilla y de las condiciones en las que pueda afrontar el partido por el título mundial.