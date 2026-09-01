Una moto chocó a toda velocidad contra una camioneta en Sarmiento

Un joven de 25 años quedó gravemente herido luego de protagonizar un violento accidente de tránsito en Sarmiento. El motociclista circulaba en su moto cuando, por motivos que son investigados, terminó impactando contra una camioneta.

El siniestro ocurrió durante la tarde-noche de este lunes 31 de agosto, en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle 319. Como consecuencia de la violencia del choque, el conductor de la moto sufrió heridas de consideración.

El momento del impacto quedó registrado

Una cámara de seguridad instalada en un domicilio particular captó toda la secuencia del accidente. En las imágenes se observa cómo la motocicleta circula a gran velocidad por la zona y, segundos después, termina impactando contra la camioneta.

La violencia del choque provocó que el motociclista saliera despedido y quedara gravemente herido sobre la calzada.

El motociclista fue trasladado

Tras el accidente, el joven de 25 años recibió asistencia y fue trasladado para recibir atención médica. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, permanece en estado grave debido a las lesiones sufridas durante el impacto.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la evolución de su estado de salud.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Las circunstancias que desencadenaron el siniestro son investigadas por las autoridades. Las imágenes de la cámara de seguridad serán una de las pruebas para determinar la mecánica del choque y establecer qué ocurrió en los segundos previos al impacto.

El video permite observar la velocidad a la que circulaba la motocicleta y el momento exacto en que colisionó contra la camioneta, una secuencia que refleja la violencia del accidente ocurrido en Sarmiento.