Un operativo de control vehicular realizado por personal de la Comisaría 22ª de Iglesia terminó en el secuestro de una motocicleta de 110 cc que era buscada desde 2014, a raíz de una denuncia por robo calificado radicada en la provincia de Santa Fe.

El procedimiento se llevó a cabo el 31 de agosto de 2026 en inmediaciones de calle Santo Domingo y pasaje Los Manantiales, en el distrito Rodeo, departamento Iglesia. En ese lugar, los efectivos realizaban controles de vehículos y entrevistas a personas que circulaban por la zona.

Durante el operativo, los policías entrevistaron a un hombre mayor de edad que se desplazaba a bordo de una motocicleta de 110 cc. Al solicitarle la documentación correspondiente del rodado, constataron que no contaba con los papeles necesarios para acreditar su procedencia y situación registral.

Ante esta circunstancia, el personal policial realizó la consulta de antecedentes vehiculares para determinar si existía algún requerimiento sobre la motocicleta. El sistema arrojó que el rodado registraba un pedido de secuestro.

Según la información obtenida por los investigadores, la motocicleta había sido denunciada como robada en la Comisaría 2ª de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. La denuncia quedó vinculada a una causa caratulada como “Robo Calificado”, con intervención de la Fiscalía Regional N° 3 de esa provincia, y tenía fecha del 10 de noviembre de 2014.

De esta manera, el control realizado en Iglesia permitió detectar que el vehículo que circulaba por Rodeo tenía un requerimiento judicial registrado desde hacía casi doce años. Los efectivos procedieron a poner la situación en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes.

El caso quedó a disposición del Juzgado de Paz Letrado del departamento Iglesia, desde donde se dispusieron las medidas legales y las actuaciones necesarias para establecer la procedencia del rodado y avanzar con la investigación.

Ahora, las autoridades judiciales deberán continuar con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que la motocicleta llegó a San Juan y establecer la situación procesal que pudiera corresponder respecto de las personas involucradas.