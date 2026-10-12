Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Pocito

Una mujer sufrió heridas en una pierna y un traumatismo leve en la cabeza luego de protagonizar un siniestro vial con un automóvil en el departamento de Pocito. El hecho ocurrió durante la noche del domingo 11 de octubre, en la zona de calle Aberastain, cerca de calle 14.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer circulaba en una moto negra de 150 centímetros cúbicos cuando fue embestida por un auto. Aparentemente, la motociclista salía de un local de comidas y el conductor del vehículo no habría logrado frenar a tiempo para evitar el impacto.

Como consecuencia del choque, la mujer sufrió lesiones en el miembro inferior derecho y un traumatismo leve en la cabeza. Además, presentó un importante cuadro de nerviosismo tras el accidente y debió recibir asistencia médica.

Vecinos asistieron a la mujer tras el impacto

Luego del siniestro, vecinos de la zona se acercaron para auxiliar a la motociclista. Según la información difundida, algunas personas la movilizaron y aparentemente le quitaron el casco antes de la llegada de los profesionales de la salud.

Ante esta situación, el personal sanitario advirtió sobre los riesgos de mover a una persona accidentada o retirarle el casco sin contar con la preparación necesaria. Una maniobra inadecuada puede agravar posibles lesiones, especialmente cuando existe un traumatismo en la cabeza o daños en la columna vertebral.

La Policía impidió que movieran el automóvil

Durante el procedimiento, personal policial también impidió que se moviera el automóvil involucrado en el choque. Según las primeras versiones, un familiar del conductor habría llegado al lugar y solicitado que trasladaran el vehículo, pero los efectivos indicaron que primero debían realizarse las diligencias correspondientes, incluido el test de alcoholemia.

Las circunstancias del siniestro deberán establecerse mediante las actuaciones policiales y periciales. Hasta el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre la identidad de la mujer ni sobre su evolución médica.