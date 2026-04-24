El Centro Cultural Conte Grand se prepara para una nueva propuesta artística que pone en valor la producción local contemporánea. En esta ocasión, el espacio presenta junto a Bunker una muestra colectiva que reúne a 14 artistas sanjuaninos, en una apuesta por visibilizar la diversidad de lenguajes y procesos de la escena actual. La inauguración será el sábado 25 de abril, de 19 a 22 horas, con entrada libre y gratuita. El público podrá visitarla hasta el 29 de abril, en una experiencia abierta a toda la comunidad.

La exposición contará con obras de Silvina Martínez, Carlos Gutiérrez, Nicolás Marianetti, Marcos Díaz, Ana Trella, Mariana Juárez, Leonardo Sánchez, Yuliana Balmaceda, Pablo Sayres, Federico Hueso, Burka, Carolina Herrera, Luisina Fava y Elisa Jaime, quienes aportan miradas singulares en un entramado común.

Desde lo curatorial, la propuesta se configura como un territorio de diálogo donde las obras se vinculan en torno a lo sombrío, pero también a la idea de futuro y construcción de paisaje. En ese cruce, la muestra propone un espacio fértil para imaginar nuevas formas de ver, sentir y construir mundo, desafiando conceptos como la imposibilidad o el desarraigo.

Bunker, el espacio coorganizador, es un proyecto de gestión independiente que funciona en San Juan desde 2018, orientado a la formación, producción y circulación de las artes visuales. Concebido como taller y lugar de creación, promueve la experimentación y el intercambio a través de redes, generando vínculos entre artistas locales y nacionales.

Dirigido por Carolina Herrera y Elisa Jaime, junto a la licenciada Luisina Fava, el espacio se ha consolidado como un punto clave dentro del circuito artístico sanjuanino, impulsando propuestas que fortalecen el vínculo entre el arte contemporáneo y la comunidad.